"Follia non fischiare il rigore". Bufera su arbitro e Var in Verona-Juventus

La Juventus di Massimiliano Allegri ha dato seguito alla vittoria sull'Inter, prendendosi i tre punti, soffrendo, sul campo del Verona di Salvatore Bocchetti (a dire il vero per niente fortunato). A decidere il match ci ha pensato il gol di Moise Kean, al 60', su assist di Adrien Rabiot ma a fine gara è montata la rabbia del tecnico dei gialloblù che se l'è presa con l'arbitro Di Bello per non aver concesso rigore per un evidente fallo di mano di Danilo.

"Follia non dare il penalty", il commento di Bocchetti al termine della partita. Il Verona ha pure recriminato per un intervento di Leonardo Bonucci su Simone Verdi, in area di rigore, con l'arbitro che prima concede il rigore salvo poi essere corretto dal Var. Entrambi questi episodi che avrebbero potuto cambiare il corso della partita sono avvenuti sul punteggio di 1-0 in favore della Vecchia Signora.

Le mani di Danilo

Contro l'Inter, per l'annullamento del gol del 2-0, a lamentarsi erano stati Danilo e la Juventus. Questa volta Danilo è stato ancora protagonista ma nel ruolo di "colpevole". Dal campo Di Bello non ha ravvisato l'irregolarità del brasiliano e il Var non l'ha richiamato all'on-field review per rivedere le immagini.

Le immagini sembrano chiare e non lasciano spazio ad alcuna interpretazione ma molto probabilmente il Var ha valutato congruo il movimento del braccio di Danilo, che stava per cadere a terra sul tiro di Miguel Veloso deviato dal compagno di squadra Dawidowicz. "A me non piace parlare degli arbitri, ma quando ci sono una serie di episodi come col Monza e stasera c'è da rimanere basiti. Ci stanno danneggiando, mi sembra chiaro. Col braccio così aperto mi sembra una follia non dare rigore", l'amaro commento di Bocchetti a fine partita con il suo Verona che anche oggi è uscito dal campo con nessun punto in tasca.

Il Verona si è anche lamentato per un fallo, o presunto tale vista la decisione del Var, di Leonardo Bonucci su Simone Verdi al minuto 83'. Il difensore della Juventus allunga la gamba come l'attaccante gialloblù, l'arbitro vedere il contatto e concede il rigore per i padroni di casa. Il direttore di gara, però, viene richiamato al Var a rivedere le immagini e torna sui suoi passi: è Verdi secondo la sua disamina a colpire Bonucci che lo aveva anticipato.

Habla Calvarese en @DiMarzio: "En este caso es Bonucci quien pega primero al balón: luego Verdi golpea al jugador de la Juventus. Es por eso que la decisión de Guida de llamar a Di Bello al VAR es correcta, y la decisión del árbitro de revocar el penalti es correcta". pic.twitter.com/EBPt48i3VM — Soy Calcio (@SoyCalcio_) November 10, 2022

Ora la classifica vede il Napoli primo a quota 38 punti, a più otto sul Milan e a più 10 sulla Juventus che si è messo ormai a due soli punti dal secondo posto occupato dai rossoneri. Nel prossimo match i bianconeri se la vedranno contro la Lazio nell'ultimo impegno del 2022 prima dei Mondiali in Qatar. Una vittoria darebbe ulteriore slancio ad una squadra che sembra ancora credere nello scudetto e che da gennaio 2023 promette battaglia