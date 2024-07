Dal Fonseca day alle prossime mosse di mercato: al via le grandi manovre in casa Milan

Ascolta ora 00:00 00:00

Il nuovo corso rossonero riparte da Paulo Fonseca. "Forza Milan" sono state le prime parole del tecnico portoghese, rivolte ai cronisti che lo stavano aspettando allo scalo privato di Malpensa, prima di salire sul van che ha portato lui e il suo staff (il suo vice e capo dei match analyst Paulo Ferreira, il tattico Leal, il preparatore atletico Mourao e il preparatore dei portieri Antonio Ferreira) a Milanello dove, come ha mostrato il club in un video sui propri social, Fonseca ha fatto un giro del centro sportivo visitando la club house, gli spogliatoi e passando in rassegna i numerosi campi a disposizione.

Da domani 8 luglio inizierà ufficialmente la sua stagione, con la conferenza stampa alle 11 a Casa Milan. Tutto il club gli sarà vicino. Dall’a.d. Furlani al d.s. Moncada, il Senior Advisor Ibrahimovic e molto probabilmente anche il presidente Scaroni. Poi il primo allenamento a Milanello a partire dalle 17. Un primo giorno di scuola che non vedrà la partecipazione, come è sempre stato negli ultimi anni, della Curva Sud, che attraverso un comunicato ha spiegato le ragioni di questa scelta: "Complice anche l'Europeo che vede impegnati i nostri calciatori più rappresentativi e che certamente rallenta alcune trattative di mercato, sarà un raduno con la rosa ridotta ai minimi termini e senza nuovi acquisti da accogliere. Diamo sicuramente il nostro benvenuto a Mister Fonseca, speranzosi che il campo lo consacri come un allenatore all'altezza della storia di questa società".

Le prossime mosse di mercato

In settimana i rossoneri potrebbero presentare una nuova offerta al Tottenham per Emerson Royal, dopo che il club londinese ha rispedito al mittente la prima proposta da 15 milioni (la prima richiesta degli Spurs è stata di 25). Stesso discorso per Fofana, anche se il fatto che la Francia sia andata avanti nell'Europeo potrebbe posticipare un nuovo contatto con il Monaco. Per la difesa si segue sempre il nome di Pavlovic del Salisburgo, soprattutto in caso di cessione di Thiaw, corteggiato in particolare dal Newcastle. Il tema più dirimente resta quello del centravanti: Joshua Zirkzee, ormai prossimo al passaggio al Manchester United, è sempre più lontano. Ecco perché il Milan ha già avviato i contatti con Alvaro Morata, con lo stesso Ibrahimovic che avrebbe sondato il terreno con l'attaccante spagnolo. Anche in questo caso con l'Europeo di mezzo la trattativa rischia di prolungarsi ad agosto inoltrato.

Resta sullo sfondo anche, per molti però già in parola con Conte, per andare al Napoli. Di sicuro bisognerà fare in fretta. La stagione rossonerà passerà anche dalla scelta del nuovo numero 9.