"Forza Luca": il commovente striscione per Vialli

Gianluca Vialli non è solo e non lo è mai stato: nella clinica di Londra dove lotta contro il tumore al pancreas ha ricevuto anche la visita della sorella Mila che, assieme alla moglie Cathryn, si sono stretti intorno a lui nel giorno di Natale. All'esterno del Royal Marsden Hospital della città inglese, però, è apparso anche uno striscione di incoraggiamento da parte di un gruppo di tifosi inglesi o italiani residenti in città.

"C'mon Gianluca"

Scritta semplice ma che racchiude in sé tutta la forza del messaggio: " Forza Luca " con lo sfondo dei colori blucerchiati della Sampdoria firmato da Scoe (Sampdoria Club of England) e dalla scritta Federclubs con tanto di foto pubblicata sulla pagina Facebook del gruppo che sta ricevendo sempre più commenti positivi e condivisioni. Il post social è preceduto dalla scritta in inglese " C'mon Gianluca " seguita da " All Sampdoria Club of England supporters are with you! Noi ti amiamo e ti adoriamo!". La traduzione è semplice: forza Gianluca, tutti i Sampdoria Club dell'Inghilterra sono con te: il doppio messaggio inglese-italiano fa pensare all'organizzazione trasversale dell'iniziativa che è partita dai club doriani ma si è espansa a macchia d'olio anche tra i supporters di altre tifoserie come è giusto, e logico, che sia.

I commenti social

" Bravi ragazzi. Ottimo, a Luca farà bene anche questo ", scrive su Facebook Olga che ha sposato in pieno l'iniziativa assieme a tanti altri utenti che hanno commentato con un cuore o replicato con un "Forza Luca" e l'augurio di vincere la sua battaglia più importante. La speranza dei tifosi è che il loro beniamino e uomo di grandi valori possa riuscire a vedere dalla sua stanza l'affetto di cui è circodato per potergli dare ulteriore forza contro il male con cui combatte ormai da anni e che si è rifatto sotto nelle ultime settimane quando, come abbiamo visto sul Giornale.it, ha dovuto lasciare il suo incarico da Capo delegazione della Nazionale Italiana per dedicarsi alle cure contro il tumore in questo momento molto delicato.

Lo striscione dei tifosi Juventus