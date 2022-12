La Francia cala il tris contro la Polonia e accede ai quarti di finale

La Francia campione del mondo in carica è la terza nazionale a staccare il pass per i quarti di finale dei Mondiali in Qatar. I Galletti guidati da Didier Deschamps hanno avuto la meglio con un netto 3-1 sulla Polonia di Lewandowski, frutto delle reti di Olivier Giroud su assist di Mbappé e dello stesso fuoriclasse del Psg, autore di una strepitosa doppietta, su assist di Dembélé e Thuram. Di Lewandowski, su rigore al 99', l'inutile rete della bandiera polacca.

I transalpini hanno giocato un primo tempo attento e ordinato e dopo aver sfiorato un paio di volte la rete e aver rischiato di subire il gol per ben tre volte, al minuto 44' Olivier Giroud sblocca una partita che si sarebbe potuta fare complicata.

Nella ripresa, poi, la Francia ha continuato su alti ritmi concedendo nulla alla Polonia, nonostante l'ingresso di Milik, e raddoppiando con Kylian Mbappé con una grande azione che ha coinvolto tutti e quattro i tenori dell'attacco transalpino. Al 91', poi, il tiro a giro meraviglioso a suggellare una vittoria netta, meritata, di qualità e di carattere. Ora la Francia attende la vincente del match di questa sera alle ore 20 italiane tra l'Inghilterra vicecampione d'Europa di Gary Southgate e il sorpredente Senegal che si candida per essere l'outsider in questo Mondiale (questo quarto di finale si giocherà sabato 10 dicembre alle ore 20).

La partita

Dopo la sconfitta subita nell'ultima partita del girone contro la Tunisia Deschamps schiera tutta l'artiglieria pesante a sua disposizione cambiando 10/11 di quella formazione perdente contro i nordafricani. In porta torna Lloris con in difesa Upamecano di fianco a Varane. In mediana l'inamovibile Rabiot con Tchouameni, il tridente tutto velocità, dribbling e fantasia Dembélé-Griezmann-Mbappé dietro a Giroud. Anche la Polonia si schiera con un 4-2-3-1 con 4/5 della difesa tutta italiana con Glik-Kiwior in mezzo, Bereszynski a sinistra davanti a Szczesny. Zielinski sulla trequarti in appogio a Lewandowski

Primo tempo

La Francia parte forte e al 4' decolla di testa su assist da corner di Griezmann: palla alta. Al 13' Tchouameni è il primo a scaldare i riflessi e le mani di Szczesny con un tiro a dire il vero non troppo potente. Al 17' ci prova anche Dembélé ma il suo tiro è debole e al 21' ecco il primo squillo polacco con Lewandowski che ci prova con un tiro a giro di sinistro: palla fuori. Al 29' occasione clamorosa per la Francia fallita da Giroud che non arriva di un soffio all'appuntamento con il gol sul tiro cross di Griezmann.

Al 36' Mbappé impegna Szczesny con un tiro deviato in angolo mentre al 38' tripla occasione per la Polonia con Zielinski che colpisce a botta sicura su assist di Bereszynski, ancora il giocatore del Napoli che viene murato dalla difesa polacca, terzo tentativo di Kaminski con Varane che salva tutto. A fine primo tempo, però, ecco che escono fuori le individualità dei Galletti con lo strappo di Mbappé che mette in mezzo per Giroud che, tenuto in gioco da Kiwior, si riscatta del precedente clamoroso errore siglando il vantaggio.

Secondo tempo

Nella ripresa il primo squillo francese arriva al 56' con Mbappé che ci prova dalla distanza con il suo tentativo che termina fuori di poco alla sinistra di Szczesny. Al 58' Giroud segna un gol meraviglioso in mezza rovesciata, a gioco fermo, ma l'arbitro aveva già fischiato fallo in attacco per una carica di Varane sul portiere polacco. Al 65' Giroud la mette fuori sull'assist di Koundé. Al 74' ecco il gol del raddoppio che chiude la partita in favore della Francia. Griezmann la spizzica di testa per Giroud che allarga per Dembélé che serve a sua volta Mbappé che buca Szczesny.

Al 91' Mbappé segna la sua personale doppietta e il quinto gol in questo mondiale con un gran gol di destro a giro imprendibile per Szczesny. Nel finale la Polonia sfiora il gol al 94' e al 98' l'arbitro concede il calcio di rigore, dopo aver rivisto le immagini al Var, per un tocco di braccio di Upamecano. Dal dischetto Lewandowski si fa parare la conclusione (inguardabile) da Lloris ma l'arbitro fa ripetere la conclusione per l'ingresso anticipato di molti giocatori francesi in area di rigore. L'attaccante del Barcellona, dunque, nella ripetizione segna l'inutile gol del 3-1.

Il tabellino



POLONIA (4-2-3-1): Szczesny; Bereszynski, Glik, Kiwior (87' Bednarek), Cash; Szymanski (64' Milik), Krychowiak (71' Bielik); Frankowski (87' Grosicki), Zielinski, Kaminski (71' Zalewski); Lewandowski. Ct: Michniewicz



FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Koundè (92' Disasi), Varane, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouameni (66' Fofana), Rabiot; Dembélé (76' Coman), Griezmann, Mbappé, Giroud (76' Thuram). Ct: Deschamps

Marcatori: 44' Giroud (F), 74' e 91' Mbappé (F), 99' Lewandowski (P)

Ammoniti: Tchouameni (F), Bereszynski (P), Cash (P)

Arbitro: Jesus Valenzuela (Venezuela)