La Francia doma un ottimo Marocco e vola in finale. Mbappé sfiderà Messi

La Francia di Didier Deschamps, alla sua settima semifinale in un Mondiale, vince 2-0 contro l'ottimo Marocco di Walid Regragui, grazie alle reti del rossonero Theo Hernanez e di Kolo Mouani, e stacca il pass per la finale di Qatar 2022. Aver trovato il gol dopo soli cinque minuti di gioco, e in maniera quasi casuale, ha di sicuro messo in discesa la partita per gli uomini di Deschamps, che hanno poi rischiato in diverse occasioni contro un Marocco che ha disputato un Mondiale incredibile uscendo a testa alta in semifinale contro i campioni del mondo in carica.

Theo Hernandez ha aperto le marcature di questa meravigliosa semifinale, che ha regalato diverse emozioni nel primo tempo come il palo di Giroud, il gol del raddoppio clamorosamente mancato dall'attaccante del Milan e il palo in rovesciata del marocchino El Yamiq al minuto 45'. Nella ripresa i Leoni dell'Atlante ci hanno provato con tutte le forze a impensierire Lloris ma Konaté e Varane hanno lettaralmente eretto un muro davanti al proprio portiere.

Il Marocco ha buttato il cuore oltre l'ostacolo ma la rete subita da Kolo Muani, a soli 44 secondi dal suo ingresso in campo, ha tagliato le gambe alla nazionale di Regragui che saluta così Qatar 2022, avendo fatto comunque la storia con una squadra africana arrivata alla semifinale. I nordafricani giocheranno sabato 17 dicembre contro la Croazia di Dalic la finale per il 3°-4° posto.

La Francia, invece, giocherà la sua quarta finale in un Mondiale e lo farà contro l'Argentina di Lionel Scaloni. Deschamps sogna di vincere due Mondiali consecutivi come Vittorio Pozzo. Messi contro Mbappé in una sfida che si preannuncia davvero infuocata tra due grandi fuoriclasse del calcio. Nel 1998 e nel 2018 i francesi hanno vinto il Mondiale, nel 2006 hanno perso contro l'Italia di Marcello Lippi. Sesta finale, invece, per l'Albiceleste che ha perso in tre occasioni nel 1930, nel 1990 e nel 2014 contro la Germania. Due le vittorie nel 1978 e nel 1986. Il titolo manca da 36 anni per gli argentini, da solo un'edizione per i Galletti che vogliono confermarsi campioni: chi la spunterà domenica 18 dicembre?

La partita

Due cambi tra le fila francesi con Upamecano e Rabiot out, al loro posto Konaté del Liverpool e Fofana. Koundé e Theo Hernandez sulle fasce con Varane leader difensivo davanti a Lloris. In mezzo al campo l'inamovibile Tchouameni e il redivivo Griezmann con Fofana. Tridente delle meraviglie composto da Dembélé-Giroud-Mbappé. Quattro gol in questo Mondiale per l'attaccante del Milan, cinque per quello del Psg che punta a vincere la classifica cannonieri di questo Mondiale in Qatar.

Regragui sceglie la difesa a 3 con El Yamiq, Aguerd e l'acciaccato Saiss. Esterni alti Hakimi e Mazroui, in mezzo al campo Amrabat e Ounahi. Tridente pesante composto da Ziyech, En Nesyri, Boufal. Nessun giocatore avversario è riuscito per ora a segnare una rete al Marocco in questo Mondiale: l'unico gol concesso fin qui nella competizione dai Leoni dell'Atlante è un'autorete nella sfida con il Canada. I norafricani hanno anche messo insieme 4 clean sheet e le ultime due squadre in grado di farlo sono state l'Italia nel 2006 e la Spagna nel 2010 ed entrambe le volte hanno vinto il titolo.

Primo tempo

La Francia parte fortissimo ed al 5' è già in vantaggio con Theo Hernandez. Azione rocambolesca con i Galletti fortunati perché la sfera arriva in maniera casuale al terzino del Milan che in acrobazia è abile a battere il portiere Bounou. Il Marocco reagisce al 10' con Ounahi che calcia a giro che impegna alla parata Lloris. Al 17' palla in verticale per Giroud che va al tiro di sinistro: palo esterno. Al 21' cambio per il Marocco: fuori l'acciaccato Saiss dentro Amallah.

Al 27' contrasto duro tra Theo Hernandez e Boufal: l'arbitro ammonisce il marocchino per un fallo sull'esterno del Milan (il Marocco nell'occasione protesta per un possibile calcio di rigore). Olivier Giroud si divora il raddoppio al 36' con un errore grossolano. Grande ripartenza di Tchouameni che serve in profondità Mbappé che supera il suo marcatore e conclude trovando il salvataggio alla disperata di Mazraoui, la sfera arriva ancora sui piedi di Tchouameni che serve subito l'attaccante del Milan che dall'interno dell'area di rigore calcia a lato. Il Marocco però è vivo e al 44' colpisce un clamoroso palo con El Yamiq. Il difensore si coordina benissimo e tenta la rovesciata vincente ceh si stampa però sul montante: decisiva la deviazione di Lloris.

Secondo tempo

Nella ripresa la Francia parte forte con Mbappé fermato da Bounou al 48'. Al 50' l'attaccante del Psg se ne va in velocità con Amrabat che poco prima che il pallone esca sulla linea di fondo in scivolata compie un grande intervento difensivo (anche se sembra esserci sull'attaccante della Francia). Al 53' doppia grande occasione per il Marocco. Il neo entrato Attiyat-Allah, prima svirgola da ottima posizione e poi mette dentro un bellissimo pallone nell'area piccola sul quale però è provvidenziale Konaté con un salvataggio prodigioso.

Regragui inserisce forze fresche al minuto 66' e il Marocco continua a rendersi pericoloso con Hamdallah che al 75' spreca un'ottima chance avventurandosi in un dribbling di troppo e perdendo così la chance di andare a calciare da ottima posizione. Deschamps inserisce Kolo Muani al posto di Dembélé al minuto 79' e pochi secondi dal suo ingresso in campo il giocatore dell'Eintracht Francoforte segna il raddoppio al primo pallone toccato. Grande azione della Francia avviata da Mbappé che riceve poi ancora palla, salta due uomini e serve il 24enne attaccante che buca Bounou. Koundé salva tutto sulla linea al 94'. Il forcing finale del Marocco, dunque, non produce il gol della bandiera: finisce 2-0 per la Francia che vola in finale a Qatar 2022 dove affronterà l'Argentina.

Il tabellino



FRANCIA (4-3-3): Lloris; Koundé, Varane, Konaté, Hernandez; Griezmann, Tchouaméni, Fofana; Dembelé (79' Kolo Mouani), Giroud (65' Thuram), Mbappé. Ct: Didier Deschamps

MAROCCO (3-4-3): Bounou; El Yamiq, Aguerd, Saiss (21' Amallah (78' Ez Abde); Hakimi, Amrabat, Ounahi, Mazraoui (46' Attiat-Allah); Ziyech, En Nesyri (66' Hamdallah), Boufal (66' Aboukhlal). Ct: Walid Regragui

Marcatori: 5' Theo Hernandez (F), 79' Kolo Muani (F)

Ammoniti: Boufal (M)

Arbitro: César Ramos Palazuelos (Messico)

