Francia-Israele, calci e pugni sugli spalti prima dell'inizio della partita

La gara tra Israele e Francia era "sorvegliata speciale" per paura di scontri. Dopo quanto accaduto ad Amsterdam la scorsa settimana, le misure di sicurezza sono state ancora più imponenti per evitare un'ennesima caccia all'ebreo. Ciò non ha impedito tafferugli sugli spalti dello Stade de France tra tifosi francesi e israeliani nella curva nord, sopra gli Irrésistibles francesi. A riferirlo è stato L'Equipe, secondo cui alcune dozzine di persone si sono affrontate con pugni e calci, provocando un movimento di folla per alcuni minuti. Pare non ci siano state persone gravemente ferite e gli scontri non sono durati che pochi minuti.

All'inizio della rissa hanno preso parte diverse persone con bandiere israeliane: I sostenitori hanno cantato "liberate gli ostaggi" in risposta. Poi è stato predisposto un doppio cordone di steward per separare i due gruppi e si è riusciti a contenere gli scontri. In precedenza sono sentiti alcuni fischi quando è stata annunciata la formazione israeliana e quando è stato suonato l'inno nazionale dello Stato ebraico. Non si registrano ulteriori disordini all'interno dello stadio anche grazie alla presenza di 4mila poliziotti sia dentro che intorno all'impianto sportivo. Il dispositivo di sicurezza predisposto dal ministro dell'Interno prevede anche 1.500 poliziotti sui mezzi pubblici, con diversi autobus che trasportavano tifosi israeliani che sono arrivati sotto scorta della polizia allo stadio.

La partita non è stata particolarmente seguita dal pubblico allo stadio, degli 80mila biglietti disponibili ne sono stati venduti appena 20mila e i tifosi israeliani che sono arrivati in Francia per assistere alla partita sono stati molto pochi, pare appena 150. La maggior parte ha raccolto l'invito del governo di Israele di non andare in Francia per evitare quando accaduto nei Paesi Bassi solo pochi giorni fa.

Un paio d'ore prima della partita, una manifestazione pro-Palestina ha attirato diverse centinaia di persone in una piazza di Saint-Denis perma non sono stati segnalati incidenti.