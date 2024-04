Frosinone-Bologna, per i rossoblu altro piccolo passo verso il sogno Champions

Nei giorni scorsi Thiago Motta era stato chiaro. Quella contro il Frosinone era da considerarsi una gara complicata e piena di insidie. E così è stato. Il Bologna non è andato oltre un pareggio per 0-0 contro una formazione in lotta per salvarsi che sul campo oggi ha dato di tutto per vincere.

Frosinone aggressivo in avvio di gara. Diverse le occasioni avute dagli uomini di Di Francesco nei primi 30 minuti di gioco, la più importante con Cheddira che spreca davanti al portiere. Il Bologna fatica sia a controllare il gioco che a proporsi in avanti. Nella ripresa i rossoblu cercando di fare la partita ma creano poche azioni pericolose.

Con questo punto il Bologna fa sì un altro piccolo passo verso la Champions League ma al contempo vede ridursi il vantaggio sulla Roma quinta. Il Frosinone, in attesa delle altre gare della giornata, resta fermo al terz’ultimo posto, un punto sotto la zona salvezza.

Primo tempo

In avvio si fa vedere il Frosinone. Al 5’ Valeri serve Reinier: il brasiliano cerca di piazzare la sfera di destro ma Lucumí gli chiude lo spazio. Passa solo un minuto e la squadra di casa ha un’altra occasione. Cheddira controlla bene la palla e cerca la conclusione da posizione defilata: Skorupski blocca con sicurezza. Tre minuti dopo grande occasione per il Frosinone. Calafiori in impostazione sbaglia il passaggio orizzontale, Cheddira recupera la sfera e arriva davanti al portiere: l’attaccante tira di destro ma un grande riflesso dell’estremo difensore bolognese evita la rete.

Al 27' altra occasione per il Frosinone. Su corner, stacca di testa Okoli, la palla arriva a Cheddira che non riesce a deviare in rete da pochi passi. Skorupski in tuffo respinge in angolo. La prima timida risposta del Bologna al 35'. Sinistro dalla distanza di Orsolini: Turati blocca con sicurezza. Con il passare dei minuti, però, i rossoblu crescono. Il Frosinone riesce sempre meno ad arrivare sulla trequarti avversaria. Al 37' Lucumí ci prova di testa su un cross da corner: palla fuori.

Secondo tempo

Nella ripresa è il Bologna che cerca di fare la partita. Forse, però, anche complice il caldo, il ritmo non è particolarmente alto. La prima occasione da gol nel secondo tempo giunge al 66’ ed è a favore dei rossoblu. Orsolini di prima serve in verticale Aebischer: Turati in uscita respinge il tiro. Tre minuti dopo ci prova il Frosinone con uno schema su punizione. Zortea tira dalla lunetta: la sfera termina di poco fuori.

Al 73' i padroni di casa riprovano lo stesso schema. Questa volta al tiro va Mazzitelli: il numero 1 bolognese prima sbaglia la respinta e poi riesce a bloccare in due tempi. All’83 il neo entrato Castro sfiora il vantaggio. Cross a rientrare di Lykogiannis, la palla arriva in area dove c’è il classe 2004. Nonostante la favorevole posizione, Castro non riesce a impattare bene: Turati blocca a terra. Al 94' Bologna vicino al gol. Sponda aerea in area dove c’è Ndoye che gira di destro e colpisce la traversa. Sulla ribattuta lo stesso centrocampista manda alto.

Il tabellino

FROSINONE (3-4-2-1): Turati; Bonifazi, Okoli, Romagnoli; Zortea, Mazzitelli (85’ Garritano), Barrenechea, Valeri (66’ Lirola); Soulé (85’ Cuni), Reinier (66’Brescianini); Cheddira (77’ Seck). Allenatore: Eusebio Di Francesco

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumí, Calafiori, Kristiansen (76’ Lykogiannis); Freuler, Aebischer (69’ Fabbian); Orsolini (76’ Ndoye), Ferguson, Saelemaekers (46’Urbanski); Zirkzee (81’ Castro). Allenatore: Thiago Motta

Marcatori: -

Ammoniti: Saelemaekers (Bol), Romagnoli (Fro), Kristiansen (Bol), Lykogiannis (Bol)

Arbitro: Daniele Orsato di Schio