Frosinone-Salernitana, granata matematicamente in Serie B

Torna alla vittoria il Frosinone. Dopo 12 partite in cui aveva raccolto solo 6 punti, frutto di 6 pareggi e altrettante sconfitte, la squadra allenata da Di Francesco ha battuto nello scontro diretto per la salvezza la Salernitana per 3-0.

Primo tempo tutto a favore del Frosinone che sblocca la partita su rigore messo a segno da Soulé. Senza più l’assillo di dover sbloccare il risultato, i gialloblu controllano bene la partita, non corrono rischi in difesa e si propongono in avanti. Il raddoppio è solo questione di tempo. Al 25’ Brescianini finalizza un contropiede. Ripresa con meno grandi occasioni. I granata, ormai senza più nulla da perdere, spingono di più ma è il Frosinone a fare tris.

Una vittoria importante per il Frosinone che con i tre punti fa un deciso balzo in avanti in classifica. I ciociari salgono a 31 punti staccando l’Udinese (a quota 28 ma con una gara in meno) ed escono seppur momentaneamente dalla zona retrocessione. Discorso diverso per i granata che con la sconfitta odierna salutano matematicamente la Serie A.

Primo tempo

La prima azione pericolosa è del Frosinone. Al 4’ Soulé supera alcuni avversari, entra in area e tira: il pallone esce di poco. I padroni di casa spingono forte e al 9’ hanno una grande occasione. L’arbitro fischia un rigore per un fallo di Sambia su Valeri. Sul dischetto si presenta Solué. L’argentino batte di piatto sinistro spiazzando Costil. Frosinone in vantaggio.

Al 25’ i ciociari raddoppiano sfruttando un contropiede. Brescianini riceve il pallone da Valeri e batte Costil infilando la sfera nell’angolino basso di sinistra. La Salernitana prova a farsi vedere in avanti. Al 28’ Coulibaly stacca di testa sull'assist di Vignato: palla fuori di poco. Al 38’ gol annullato allo stesso Vignato per fuorigioco.

Secondo tempo

La ripresa si apre con un altro gol annullato alla Salernitana. Questa volta è Ikwuemesi a segnare. Tutto inutile per un fallo di Fazio in precedenza. Il Frosinone, però, non si fa intimorire e continua nel suo gioco facendo girare bene la palla. Poche le emozioni nel secondo tempo.

Al 63' ci prova Cheddira dalla distanza: palla lontana dai pali difesi da Costil. Al 76’ grande occasione per la Salernitana: il neo entrato Gomis calcia fuori a pochi metri dalla porta avversaria. Cinque minuti dopo doppia occasione granata prima Pirola e poi con Ikwuemesi: nulla di fatto. Subito dopo il Frosinone cala il tris con una conclusione da fuori area di Zortea.

Il tabellino

FROSINONE (3-4-2-1): Turati (46’ Cerofolini), Lirola (71’ Bonifazi), Romagnoli, Okoli (77’ Monterisi); Zortea, Barrenechea, Mazzitelli (87’ Gelli), Valeri, Soulé, Brescianini; Cheddira (77’ Cuni). Allenatore: Eusebio Di Francesco

SALERNITANA (3-4-2-1): Costil; Pierozzi (46’ Pasalidis), Fazio, Pirola; Sambia (66’ Zanoli), Coulibaly, Basic, Bradaric; Vignato (75’ Gomis), Tchaouna; Ikwuemesi. Allenatore: Stefano Colantuono

Marcatori: 10’ Soulé (Fro), 25’ Brescianini (Fro), 85’ Zortea (Fro)

Ammoniti: Sambia (Sal), Pierozzi (Sal), Zortea (Fro), Mazzitelli (Fro)

Arbitro: Francesco Forneau di Roma