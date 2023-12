Frosinone-Torino: nessun gol ma tante emozioni

È terminata con il risultato di 0-0 la sfida tra Frosinone e Torino. Un pareggio senza gol ma con tante emozioni che forse accontenta di più la formazione di Di Francesco che compie un altro piccolo passo verso la salvezza. I granata, invece, perdono l’occasione di ridurre sensibilmente il distacco dalla zona che vale un posto in Europa.

Primo tempo molto intenso con occasioni da una parte e dall’altra. Per il Frosinone la palla gol più clamorosa capita sui piedi di Garritano: quest’ultimo, però, spreca la grande occasione. I granata al 45’ sfiorano il vantaggio con Ilic ma la sua conclusione si stampa sul palo. Grande intensità anche nel secondo tempo. Il Frosinone sembra avere qualcosa in più. Eppure è il Torino, con Zapata, a sfiorare il gol.

Primo tempo

Fin dall’inizio della gara ritmi alti e tanto possesso palla per le due squadre. La prima occasione è targata Torino. Al 3' su un cross da calcio d'angolo, colpo di testa di Zapata: la palla esce di poco. Oyono appare in difficoltà: al 9’viene ammonito per un intervento su Ricci, poi tre minuti dopo evita un altro cartellino per un fallo su Bellanova. Al 21’nuova occasione granata: Buongiorno, salito in area per un corner, colpisce di testa ma spedisce alto.

Due minuti risponde il Frosinone con Kaio Jorge che sfrutta una grande azione di Gelli sulla sinistra: l'attaccante colpisce di testa e impegna il portiere del Torino. In questa fase i ritmi continuano ad essere intensi ma il gioco è piuttosto frammentato a causa di continue interruzioni.

Al 30' Frosinone vicino al gol. Poco fuori dall'area di rigore Kaio Jorge anticipa Milinkovic-Savic dopo un errore di Tameze ma scivola al momento di calciare verso la porta. L’attaccante riesce comunque a servire Ibrahimovic che a sua volta offre una grande palla a Garritano: il suo destro in diagonale termina di poco a lato. L’ultimo brivido del primo tempo è creato dal Torino. Al 45' Ilic riceve sul centro-sinistra e scarica un mancino dai 25 metri: la palla colpisce il palo.

Secondo tempo

Parte forte il Torino. Due occasioni nel giro di un minuto per Zapata ma la difesa del Frosinone sventa i pericoli. La squadra di casa replica al 51' con Kaio Jorge che si presenta solo davanti al portiere: grande parata di Milinkovic-Savic che si distende e devia in angolo. Grande intensità anche in questa prima parte della ripresa: a mancare sono solo i gol. Nella fase centrale è il Frosinone più propositivo mentre il Torino fatica a creare pericoli.

I granata, però, al 73' hanno una grande occasione. Il neo entrato Karamoh serve Zapata che di sinistro va sul primo palo: Turati salva la porta del Frosinone. Al 90' Buongiorno trova la rete sugli sviluppi di una punizione. Il gol viene annullato per fuorigioco. Non ci sono più altre pericolose azioni. Dopo 5 minuti di recupero l’arbitro fischia la fine.

Il tabellino

FROSINONE (4-2-3-1): Turati; Monterisi, Romagnoli S., Okoli, Oyono; Brescianini, Gelli (71’ Lulic); Soulé, Garritano (61’ Lirola), Ibrahimovic (71’ Caso); Kaio Jorge (83’ Cheddira). Allenatore: Eusebio Di Francesco



TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodríguez (83’ Zima); Bellanova, Ilic, Ricci (64’ Djidji), Vojvoda (72’ Lazaro); Vlasic (72’ Seck); Zapata, Sanabria (72’ Karamoh). Allenatore: Ivan Juric

Arbitro: Luca Massimi (Termoli)

Marcatori: -

Ammoniti: Oyono (Fro), Kaio Jorge (Fro), Rodriguez (Tor), Ilic (Tor), Garritano (Fro), Tameze (Tor).