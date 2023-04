Il Frosinone vince e allunga. Pari fra Como e Genoa. Il Bari supera il Sudtirol

Si muove la classifica in Serie B alla luce dei risultati del pomeriggio. Quando mancano sei giornate alla fine del campionato la classifica in testa recita: Frosinone 66, Genoa 60, Bari 56, Sudtirol 52.

Tornano alla vittoria i laziali dopo due pareggi e una sconfitta e si impongono per 2-0 sull’Ascoli grazie alle reti di Lucioni e Mulattieri. Frosinone che domina la partita rendendosi pericoloso già dopo 7’grazie ad una conclusione di Bidaoui che esce di poco a lato della porta difesa da Leali. Ascoli pericoloso a fine primo tempo grazie a Forte che calcia a botta sicura verso la porta ma trova la deviazione di Ravanelli. Dopo il raddoppio di Mulattieri al 50’, i laziali vanno vicini al terzo gol in almeno cinque occasioni. Per gli uomini di Fabio Grosso il ritorno di Serie A si fa sempre più vicino: a sei giornate dalla fine del campionato sono dieci i punti di vantaggio sulla terza in classifica. Basteranno dunque solo tre vittorie nelle prossime partite per festeggiare l’aritmetica promozione nella massima categoria.

Genoa CFC (Facebook)

Spreca tanto il Genoa di Gilardino che si fa recuperare il doppio vantaggio firmato Strootman-Coda al “Sinigaglia” di Como e interrompe la sua corsa verso la prima posizione. Liguri in dominio del match per un’ora di gioco. Succede tutto dopo il 62’: prima accorcia Cutrone su assist di Cerri, poi è Mancuso a depositare in rete il pallone che vale il pareggio a due minuti dal novantesimo. Per il Genoa che stava rincorrendo il Frosinone si tratta di una battuta d’arresto che li costringe a guardarsi anche alle spalle dalla rincorsa del Bari, ora a sole quattro lunghezze. Liguri che venivano da quattro vittorie consecutive ma riescono comunque ad allungare la striscia di imbattibilità in campionato, portando a nove il numero di partite senza sconfitte.

SSC Bari (Instagram)

È il recupero a decidere tutto nella sfida per il terzo posto con sguardo verso la promozione diretta fra Sudtirol e Bari. 1-0 il finale per i pugliesi al “Druso” grazie alla prima rete stagionale di Gregorio Morachioli. Per gli altoatesini si tratta della prima sconfitta nel 2023: non perdevano in campionato dal 26 dicembre 2022 nella sconfitta casalinga contro il Modena. Per il Bari seconda vittoria consecutiva dopo il 2-0 rifilato al Benevento nell’ultimo turno. Sono i minuti di recupero a decidere la sfida: prima l’espulsione di Pompetti al 90+1’, due minuti dopo è la rete del giovane attaccante spezzino a regalare i tre punti agli uomini di Mignani. Bari a -4 dal secondo posto del Genoa che significherebbe promozione diretta e a +4 dal quarto posto occupato proprio dagli altoatesini, in attesa di Pisa-Cagliari e Palermo-Cosenza che definiranno il quadro della giornata.

Nel prossimo turno altra sfida di alta classifica in programma, questa volta per la prima della classe che sarà impegnata sabato 15 contro il Cagliari di Claudio Ranieri. Impegno casalingo per Genoa e Bari, che riceveranno rispettivamente Perugia e Como. Per il Sudtirol trasferta ad Ascoli.

Mancano 540 minuti alla fine del campionato di Serie B. Sei partite fra scontri diretti e testacoda che definiranno il quadro fra promosse dirette e destinate ai playoff. La prima data utile per il Frosinone per festeggiare la Serie A potrebbe essere quella di lunedì 1° maggio nel posticipo contro la Reggina.

Discorso differente per il Genoa che deve continuare a macinare punti per non trovarsi il fiato sul collo da parte del Bari, anche per via del finale di stagione piuttosto complicato: nelle ultime quattro ben tre scontri diretti con Sudtirol, Frosinone e proprio contro i pugliesi nell’ultima di campionato. Finale di stagione che non ammette errori e non esclude sorprese. Per la gloria manca un centimetro.