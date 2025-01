Ascolta ora 00:00 00:00

Fuga per la vittoria: a Napoli fanno gli scongiuri, però “la capolista se ne va” (cantano i tifosi) e Antonio Conte non può che essere contento di una vittoria che vale doppio. Perché ottenuta contro l’Atalanta e perché mette l’Inter nella condizione di dover vincere contro l’Empoli e non solo per stare al passo: “Torniamo a Napoli soddisfatti, abbiamo vinto su un campo difficile contro una squadra che al Maradona ci aveva dato tre gol e che dopo l’Europa League deve avere l’ambizione di vincere lo scudetto. Avevo chiesto ai miei di essere coraggiosi, e lo hanno fatto: il gol di Retegui poteva ammazzarci, ed anche il pareggio nel secondo tempo poteva piegare un Toro. E invece ci siamo rialzati, li abbiamo guardati negli occhi e segnato di nuovo”.

Squadra promossa insomma, anche se poteva finire diversamente: “Quando all’andata abbiamo perso 3-0 avevo detto che erano più forti: lo sono ancora ma non più come allora. Io credo molto nella mia metodologia, però era difficile immaginare un percorso così. All’inizio della stagione avevamo tanto da sistemare, con giocatori che volevano andare via: a Napoli l’aspettativa è alta, avevo paura di non farcela, è stato il lavoro più duro della mia carriera. Complimenti a loro dunque, ma noi stiamo viaggiando forte, anche se c’è ancora tanto da fare. E ringrazio i ragazzi: quando arrivo a Castel Volturno sono felice perché so che loro sono pronti a buttarsi nel fuoco.”

Dall’altra parte Gian Piero Gasperini cerca di voltare pagina: “Carnesecchi non ha fatto neanche una parata eppure abbiamo perso prendendo tre gol: c’è un’analogia con la sconfitta con il Real Madrid. In queste partite con squadre forti paghi gli errori, e di errori ce ne sono stati. Però abbiamo creato loro tanti problemi: il ko ci dà fastidio, ma siamo in campo tra tre giorni in Champions e non c’è il tempo del rammarico. Usciamo con più forza, con Juve e Napoli abbiamo raccolto un punto, eppure potevamo anche vincere. Il calcio è questo bisogna accettarlo: quando fai questo tipo di partita riparti con più energia”.

Peccato insomma, anche per gli infortuni: “Mi dispiace davvero per Kossounou, un giocatore che ci avrebbe aiutato tanto visto che abbiamo molti match da giocare. Comunque dopo una partita giocata così, hai la carogna dentro per ripartire”.