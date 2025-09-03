Massimo Moratti è fuori pericolo: uscito dalla terapia intensiva

Giungono buone notizie dall'Istituto Humanitas di Rozzano (Milano) circa le condizioni di salute dell'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti: il miglioramento delle sue condizioni di salute hanno fatto propendere i medici che lo hanno in cura di trasferirlo fuori dal reparto di terapia intensiva dove si trovava dal giorno del suo ricovero una settimana fa.

Come sta Moratti

Il quadro clinico, quindi, induce a un cauto ottimismo. Come ricordiamo, lo scorso 27 agosto l'imprenditore e dirigente sportivo è stato ricoverato a causa di una polmonite con enorme apprensione non soltanto per i familiari ma anche per tutti gli amici, il mondo nerazzurro e gli sportivi in generale. Le sue condizioni di salute sono apparse subito serie tant'è che Moratti è rimasto intubato alcuni giorni, fino a sabato, quando poi ha ripreso a respirare autonomamente.

Da quel giorno i progressi sono stati lievi ma costanti, i miglioramenti sono stati confermati dai medici e adesso è fuori dal reparto di terapia intensiva e messo in quello ordinario. I familiari sono stati sempre accanto a lui ricevendo notizie non soltanto dai medici ma dallo stesso Moratti che è sempre rimasto vigile e cosciente di tutto quello che gli accadeva intorno.

Le parole della moglie

Raggiunta dall'AdnKronos, la moglie Milly Moratti ha confermato i miglioramenti confermando il ritrovato ottimismo. " Torniamo a casa presto, non vi preoccupate: abbiamo da fare tanto ".

Quando sarà dimesso

Non può esserci, al momento, una data per le sue dimissioni: il dirigente che ha compiuto 80 anni lo scorso 16 maggio resta sempre sotto osservazione e controllo da parte dei sanitari ma il recupero sembra più vicino.

Sempre dai canali ufficiali dell'Istituto Humanitas o dai familiari, ne sapremo di più nei prossimi giorni su come procede il decorso ospedaliero e quando Moratti sarà in grado di poter tornare alla vita normale di tutti i giorni.