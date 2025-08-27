Abbonati
In evidenza
Calcio

Massimo Moratti ricoverato in terapia intensiva a causa di una polmonite

L'imprenditore e storico presidente dell'Inter si troverebbe all'ospedale Humanitas di Rozzano

Massimo Moratti ricoverato in terapia intensiva a causa di una polmonite
00:00 00:00

Massimo Moratti è ricoverato in terapia intensiva all’Istituto Humanitas di Rozzano a causa di una polmonite. L’ex presidente dell’Inter non sarebbe in condizioni critiche ma la situazione rimane comunque seria dal momento che i medici che lo assistono hanno dovuto intubarlo perché faticava a respirare in maniera autonoma.

Moratti ha compiuto nel maggio scorso 80 anni, celebrati con una

festa a sorpresa (organizzata dai figli) a cui nella tenuta di famiglia ad Imbersago nel Lecchese avevano partecipato quasi tutti i suoi ex giocatori, da Reboca a Pirlo, da Vieri a Pirlo oltre agli eroi del Triplete 2010.

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica