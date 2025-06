La gaffe dell’Al Hilal: ecco come ha presentato Simone Inzaghi

Ascolta ora 00:00 00:00

All'Al Hilal avranno avuto sicuramente le idee chiarissime nella scelta di Simone Inzaghi quale nuovo mister della squadra annunciato in pompa magna e considerato " il genio italiano " ma sono stati un po' disattenti (per usare un eufemismo) nel breve video di presentazione dove è stato applicato un audio che riguarda suo fratello, Filippo Inzaghi.

Cosa è successo

Con una gaffe clamorosa, infatti, sui social si trova ancora pubblicato un breve video di 40 secondi che inizia mostrando Inzaghi (quello giusto) che si allaccia le scarpe, si sistema la cravata e subito dopo arriva qualcuno che gli offre una bevanda tipica del Paese arabo servita in una caraffa. Fin qui nulla di strano ma è sorprendente quanto accade poco dopo: Simone Inzaghi indossa la spilletta del club, cammina per le stanze di un hotel e in sottofondo si sente distintamente la telecronaca di Sandro Piccinini che urla " Inzaghi, Inzaghi, rete ".

Ebbene, si tratta di uno dei due gol messi a segno da "Pippo", il fratello Filippo Inzaghi, nella finalissima di Atene dove il Milan vinse 2-1 contro il Liverpool alzando la Champions League e un breve estratto di quella famosa telecronaca. E proprio questo ricordo suona come una beffa per Simone, fresco di epica sconfitta proprio nella finale di Champions contro il Psg pochi giorni fa.

The Italian genius is here



Welcome,



pic.twitter.com/8BZAz4tIMr — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) June 4, 2025

"Il genio italiano"

Come detto, il club saudita dell'Al-Hilal ha ufficializzato l'ingaggio di Simone Inzaghi titolando " Il genio italiano è qui ", come recita il video-post sui social con cui è stata ufficializzata l'operazione. Inzaghi esordirà al Mondiale per club mercoledì 18 giugno quando la sua nuova squadra affronterà il Real Madrid a Miami. Il suo contratto ha una durata di due anni, fino alla fine della stagione sportiva 2026/2027.

Le prime parole di Inzaghi

Il tecnico italiano ha spiegato che la guida tecnica dell'Al-Hilal rappresenta una grande opportunità per la sua carriera di allenatore. " Conosco bene l'Al-Hilal, dato il mio continuo interesse per il calcio arabo, soprattutto dopo le mie precedenti visite nel Regno, quando ho allenato la Lazio e Inter" , si legge sul sito ufficiale del club.

I miei obiettivi con l'Al-Hilal sono chiari: vincere titoli, offrire un calcio avvincente e implementare il mio stile basato su velocità, intensità e determinazione

", aggiungendo che la squadra ha le capacità necessarie per raggiungere questi obiettivi.