Gascoigne: "Ubriaco triste, vivo a casa del mio agente"

Un campione in campo ma uomo molto fragile nella vita privata. Ancor di più oggi in considerazione della battaglia quotidiana combattuta contro un nemico subdolo e pericoloso: l’alcolismo. Paul Gascoigne, 56 anni, si è raccontato nel podcast di High Performance "Gazza vs Paul". E lo ha fatto in maniera sincera e aperta.

"Ero un ubriaco felice - ha affermato -. Non lo sono più. Sono un ubriaco triste. Non esco a bere, bevo in casa. La gente conosce Paul Gascoigne - ha proseguito - ma Gazza nessuno sa chi sia. Nemmeno io a volte". L’ex calciatore non vuole nascondere nulla. Tanto che non ha celato le difficoltà del periodo attuale. Gascoigne ha, infatti, raccontato che ora non ha una casa. Per questo motivo Gazza vive dalla sua manager Katie Davies, a Poole. Non solo.

Perché Gazza ha ammesso di aver ripreso a frequentare le riunioni degli Alcolisti Anonimi: "Continuo a combattere contro l’alcolismo e vivo a casa del mio agente. Se voglio una brutta giornata, so che se vado al pub lo sarà. Altrimenti prendo la canna e vado a pescare e so che sarà una bella giornata". Nonostante tutto l’ex calciatore ha spiegato che cerca di non abbattersi perché " il mondo è già giù. E quando sono davvero giù, è allora che prendo un drink per tirarmi su". "Non credo - ha aggiunto con un velo di tristezza - di aver deluso allenatori, giocatori o tifosi. Se c'è stato qualcuno che ho deluso, quello sono io".

Gazza ha anche ammesso che oggi "non ci vuole molto per piangere. Tengo dentro un sacco di cose, cose che dovrei tirare fuori ma che ho paura di condividere con le persone. Non credo che crescerò mai, e la cosa non mi dispiace". Allo stesso tempo, con un pizzico di orgoglio, ha spiegato di essere "orgoglioso di quello che ho dato alla gente. Ho donato quasi un milione di sterline a 10 diversi enti di beneficenza".

Una cosa è certa: di arrendersi Gazza non ne vuole sapere. "Non mi sono mai arreso. Non lo farò mai: penso che il momento nel quale mi arrenderò sarà quando sarò in una bara" , ha infine raccontato.

La carriera

Paul Gascoigne è stato un centrocampista offensivo dotato di un buon dribbling e di una altrettanto buona visione di gioco. Fin da giovane è stato considerato uno dei migliori giocatori inglesi di sempre. Eppure, a causa di numerosi infortuni e della sua vita sregolata, non è mai riuscito a esprimere appieno il suo potenziale.

L’ex centrocampista, 57 presenze in Nazionale, ha vestito le maglie di Newcastle, Tottenham, Lazio (dal 1992 al 1995), Rangers, Middlesbrough, Everton, Burnley, Ningbo Yaoma e Boston United.