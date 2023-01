Gattuso coi nervi a fior di pelle: botta alla telecamera all'aeroporto

È un Gennaro Gattuso coi nervi a fior di pelle quello che, giunto all'aeroporto Manises di Valencia dopo l'inattesa sconfitta nel match contro il Valladolid, si scaglia contro la videocamera di una televisione locale, considerata troppo vicina e invadente.

Lo sfogo

L'allenatore ex Milan si intrattiene con una decina di tifosi, giunti per mostrare il proprio affetto e sostegno al mister e alla squadra nonostante i risultati deludenti e ben al di sotto delle aspettative di inizio campionato. Pur di immortalare quel momento un cameraman di À Punt, la tv autonoma valenciana, decide di avvicinarsi in modo eccessivo. L'intromissione, avvenuta in un momento intimo e delicato del colloquio tra Gattuso e Ramón Castro, leader del gruppo ultras Yomus, ha fatto saltare la mosca al naso all'allenatore dei bianconeri, che ha centrato la videocamera con l'obiettivo di allontanare l'importuno intruso. I supporters hanno intonato cori espliciti per spronare "los murcielagos" a dare il meglio di sé in campo: una reazione comprensibile, dato che il Valencia, dopo il diciannovesimo turno della Liga, si trova a un solo punto dal Cadice, prima delle squadre in zona retrocessione.

Nervosismo

"Ringhio" aveva dato prova del proprio nervosismo già nella conferenza stampa tenuta alla vigilia del confronto col Valladolid. A un giornalista che gli chiedeva le motivazioni per le quali fosse così scuro in volto, l'ex giocatore del Milan aveva replicato in modo secco, come tradizionalmente è solito fare. "Tu hai mai giocato a calcio?" . "Solo in categorie molto basse" , aveva risposto il cronista. "Ecco, io faccio l'allenatore da dieci anni e ho giocato per vent'anni, e quindi sono trent'anni che sono nel calcio" , aveva replicato Gattuso, "e secondo te devo venire in conferenza stampa sorridente e felice dopo una prestazione come quella con l'Athletic Bilbao?" . "Come allenatore ho preoccupazioni e dubbi dopo quella partita, ma pensi che io abbia paura di essere mandato via?" , aveva aggiunto polemicamente "Ringhio", "mi chiedi perché sono 'scuro in volto'? Ho una faccia di me**a perché ho perso 3-1 un quarto di finale".

Allarme Valencia

Il Valencia non ha ancora centrato una vittoria quest'anno, e si avvicina sempre più alla zona rossa della classifica, dalla quale, ormai, dista solo un punto. L'inattesa sconfitta di Valladolid (1-0 per effetto del gol messo a segno da Larin in zona Cesarini), è giunta contro una squadra in enormi difficoltà, che arrivava da ben 5 sconfitte consecutive e ancora non in grado di segnare un gol nel 2023. Solo il portiere Mamardashvili ha evitato una sconfitta ancora più pesante.

La risalita sarà dura, ma lo spirito battagliero non manca al buon "Ringhio", che saprà di certo tirare fuori il meglio dai suoi uomini.