Gattuso e la gag con il traduttore: "Lo hai detto?". Ecco cosa è successo

Che di Rino Gattuso si parlasse molto più fuori dal campo che dentro da quando è diventato allenatore è la conferma di ciò che peraltro già avveniva anche quando era calciatore. Sono molteplici le gag che riguardano l’ex campione del mondo e quella avvenuta giovedì 30 novembre nella conferenza post-partita del match di Europa League contro l’Ajax, terminato 4-3 per il Marsiglia, guidato proprio da Ringhio, ne è solamente la conferma.

La vittoria è servita a risollevare la squadra da un momento delicato, soprattutto in campionato, dove il Marsiglia non trova la vittoria dallo scorso 8 ottobre quando si impose per 3-0 contro il Le Havre. Eppure, al netto della vittoria conquistata al 93’ grazie ad un calcio di rigore trasformato da Aubameyang, è della gag in conferenza stampa che si parla, in Francia così come in Italia. Sarà perché Gattuso è sempre stato un personaggio fuori le righe – è storia l’intervista a "Le Iene" dove raccontava dello scontro con l’allenatore del Tottenham Joe Jordan quando vestiva la maglia del Milan – o perché non è mai banale in ciò che dice.

Nonostante, dunque, l’importante successo contro l’Ajax, il tecnico italiano durante la conferenza, non convinto della bontà della traduzione appena effettuata da chi era accanto a lui, ha interrotto la traduzione invitandolo a riformulare la frase: “Ho detto robe diverse, ripeti quello che ho detto io, perché non è corretto”. Rino non si è di certo limitato ad una semplice interruzione, a quel punto ha nuovamente ripetuto la risposta in modo tale che l’interprete potesse essere preciso: “Ho detto che è colpa mia perché potevo fare il cambio prima. Lo hai detto questo?”.

A quel punto l’interprete ha provato nuovamente a tradurre in francese ai giornalisti presente quanto l’ex centrocampista calabrese aveva appena ripetuto ma Gattuso lo ha interrotto nuovamente: “Niente, è inutile”, ha sussurrato mentre l’interprete chiedeva scusa al tecnico. Pochi secondi più tardi Gattuso ha stemperato la tensione e l’imbarazzo con una battuta: “Non hai capito perché non sei andato a Coverciano a studiare calcio”.

Una gag, l’ennesima che porta la firma di Gattuso. In Francia non erano forse abituati ma in Italia sappiamo bene che Ringhio è sempre stato imprevedibile.