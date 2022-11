Il dopo Gazidis è già scritto: ecco chi prende il suo posto al Milan

Nella giornata di mercoledì il Milan ha salutato il suo amministratore delegato Ivan Gazidis, che ha lasciato il club rossonero dopo quattro anni intensi e ricchi di soddisfazioni. Il sudafricano, insieme a Paolo Maldini e Ricky Massara, è stato uno dei principali artefici della rinascita del Diavolo in campo economico e sportivo. Il posto dell'ex Arsenal, che resterà in carica fino al 5 dicembre del 2022, sarà preso da Giorgio Furlani, già membro del cda della società di via Aldo Rossi nonché portfolio manager del fondo americano Elliott. Ma potrebbero esserci nuovi ingressi in società: il quotidiano Repubblica fa i nomi del socio RedBird Mark Dowley e di Tania Moreno, che fino ad agosto è stata dirigente del marketing aziendale e sportivo nonché vicepresidente della squadra professionistica di hockey degli Arizona Coyotes.

Il nuovo corso

Gazidis verrà sostituto dal 43enne Giorgio Furlani, portfolio manager del fondo Elliott e consigliere d’amministrazione del club in quota al fondo della famiglia Singer, che potrebbe anche diventare un dipendente della nuova proprietà, il fondo RedBird Capital presieduto da Gerry Cardinale. Non si può escludere, inoltre, che il futuro veda Gazidis lontano dal calcio. L'amministratore delegato uscente, infatti, potrebbe continuare a rappresentare, anche dall’America, gli interessi calcistici di Elliott.

L'addio commosso di Gazidis

Ivan Gazidis si è congedato con una toccante lettera ringraziando il Milan e i suoi tifosi: "Lascerò dopo quattro anni meravigliosi e sfidanti. Devo moltissimo a questo club, alla sua gente, ai suoi tifosi e a questa città, che sono convinto mi abbiano letteralmente salvato la vita. Se il Milan di oggi è in una posizione migliore rispetto a quando sono arrivato, è interamente dovuto al lavoro di tutte le persone che mi hanno circondato: dalla proprietà, al nostro presidente, ai nostri allenatori, allo staff tecnico, ai direttori sportivi, ai nostri giocatori, a ogni ragazzo o ragazza che sogna nelle nostre Academy, ai nostri scout e analisti, al personale medico, al nostro team dirigenziale e a tutti gli straordinari colleghi e collaboratori che danno tutto per il Milan".