Una genialata diventata notte di tormenti

Quando sei pieno di cerotti e garze, può bastare anche una genialata per trasformare una notte di tormenti e di malinconici ko, in una serata da ricordare. Così al Milan senza 8 assenti, che poi diventano 9 quando si accascia sull’erba umida di Verona anche Rafa Leao, può capitare di trasformare una perfetta intesa sull’asse franco-olandese, tra Fofana e Reijnders, in un prezioso lingotto d’oro del valore di 3 punti. Che valgono molto di più. E non solo per la contestazione dei tifosi all’intervallo, causata dalla contestazione della sua tifoseria. Quando esce Leao entra Theo Hernandez che continua ad andare a due cilindri per questo non deve meravigliare la seconda esclusione. Mentre invece cattura l’occhio quel giovanissimo spagnolo come Jimenez capace anche di sfiorare il 2 a 0 dopo il gioiello di Reijnders.

Il Verona non riesce a spaventare Maignan, capitano nell’occasione, si vede pochissimo Abraham, delude ancora Chukuwueze mentre Fofana, Reijnders, Terracciano e la coppia di sentinelle centrali, Thiaw e Gabbia, riescono a guadagnarsi il premio partita. Fonseca salva la panchina? A sentire il club non c’è mai stato un pensiero a cambiare. Di sicuro, appena si mette in discussione la sua panchina, la squadra rialza la testa.