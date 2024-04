Genoa-Lazio, biancocelesti si rilanciano verso la zona Champions

La Lazio ha sfruttato nel migliore dei modi una buona occasione per ridurre sensibilmente il distacco dal quinto posto in classifica, attualmente occupato dalla Roma, che quest’anno significa qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Nel primo anticipo della 33° giornata di campionato di Serie A la formazione guidata da Tudor ha vinto per 1-0 contro un Genoa combattivo che veleggia a metà classifica.

Primo tempo con poche emozioni. La Lazio prova a gestire il pallone ma è il Genoa che si fa preferire in attacco. I rossoblu creano più occasioni senza, però, riuscire a finalizzarle. Poco prima del duplice fischio dell’arbitro Ekuban spreca una grande occasione. Nella ripresa la scena cambia. La Lazio si fa più decisa in avanti mentre i padroni di casa faticano a controllare il gioco. I biancocelesti, in attesa delle altre partite, salgono al sesto posto, a 3 punti dalla Roma (che ha due partite in meno). Il Genoa di Gilardino resta a quota 39.

Primo tempo

È la Lazio che cerca di controllare il gioco fin dalle prime battute. Gli ospiti mantengono il possesso palla effettuando scambi corti. Ma è del Genoa la prima occasione della gara. Al 5’ Ekuban supera Gila e prova di sinistro: la sfera termina sull'esterno della rete.

Ancora rossoblu in avanti. Al 13’ ci prova Retegui che effettua un tiro dal limite dell’area: la conclusione esce di poco oltre la traversa. I biancoblu provano a replicare. Al 24' destro dalla distanza di Gila: palla oltre la traversa. Sul finire del tempo altre occasioni per il Genoa. Prima dagli sviluppi di un calcio d’angolo Vasquez prova la conclusione al volo ma liscia clamorosamente la palla. Subito dopo Retegui vede Mandas fuori dai pali e ci prova da centrocampo: pallone fuori. Al 46’ grande occasione ancora per i rossoblu. Ekuban parte in contropiede e, invece di servire Retegui e Gudmundsson soli in area, prova la soluzione personale: la sfera termina fuori di poco.

Secondo tempo

Nella ripresa la partita cambia volto. Gli ospiti iniziano a farsi vedere con una certa insistenza in avanti. Al 53’ la Lazio ci prova con Luis Alberto. Il destro dello spagnolo è deviato da Martinez in angolo. Passano 7 minuti e Martin compie un intervento straordinario su Felipe Anderson. Il brasiliano calcia a colpo sicuro a pochi metri dalla linea di porta: lo spagnolo in scivolata salva la sua squadra.

La Lazio sembra in controllo della partita, tanto che sfiora ancora il gol. Questa volta è Romagnoli con un colpo di testa ad andare vicino alla rete. Il gol, però, è nell’aria. Al 67’ Luis Alberto sblocca la partita. Il biancoceleste raccoglie palla in area di rigore e senza pensarci troppo effettua un tiro potente che batte Martinez. Di grandi occasioni non ce ne sono più.

Il tabellino

GENOA (3-5-2): Martinez; Vogliacco (79’ Sabelli), De Winter, Vasquez; Spence, Frendrup (88’ Thorsby), Strootman (68’ Badelj), Gudmundsson, Martin; Ekuban (68’ Ankeye), Retegui. Allenatore: Alberto Gilardino

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric, Casale (46’ Romagnoli), Gila; Marusic, Vecino, Kamada, Lazzari (36’ Hysaj); Felipe Anderson (68’ Pedro), Luis Alberto (86’ Rovella); Castellanos (68’ Cataldi). Allenatore: Igor Tudor

Marcatori: 67’ Luis Alberto

Ammoniti: Casale (Laz), Cataldi (Laz), Vogliacco (Gen) dalla panichina

Arbitro: Ermanno Feliciani di Teramo