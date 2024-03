Genoa-Monza 0-2: raddoppia Dany Mota (in mezza rovesciata) - DIRETTA

Genoa-Monza in campo - DIRETTA

Ascolta ora: "Genoa-Monza in campo - DIRETTA"

Il Genoa sfida il Monza nel posticipo serale del 28° turno di Serie A. La squadra di Gilardino vuole mettersi alle spalle le polemiche dopo la sconfitta a San Siro contro l'Inter, arrivata dopo una grande prestazione. I brianzoli vogliono riscattarsi dopo i quattro gol presi contro la Roma. Si profila un match ricco di emozioni e di gol, tra due squadra che giocheranno senza grandi pressioni.

La diretta

26' - Monza vicino al terzo gol. Fa tutto Colpani, che si libera con un doppio passo ed esplode un tiro. La palla colpisce l'incrocio dei pali. Decisiva la leggera deviazione di Martinez.

25' - Il Genoa prova ad organizzzare una reazione. Sul cross di Sabelli, la perde per un attimo in uscita il portiere del Monza riuscendo però a recuperarla velocemente.

18' - I brianzoli sono pericolosissimi in ripartenza e trovano il raddoppio. Colpani serve un cross perfetto per Dany Mota. L'attaccante portoghese si stacca dalla marcatura e in perfetta coordinazione batte Martinez con una spettacolare mezza rovesciata. Gol Monza

8' - Il Monza passa in vantaggio. Dany Mota trova Colpani solo sul secondo palo, fa sponda per Pessina, che mette in rete con un comodo tap-in di testa sotto misura. Gol Monza.

4' - I rossoblù insistono. Ci prova da fuori Gudmundsson la palla finisce alta.

1' - Parte forte il Genoa, conclusione da fuori di Messias, deviata in calcio d'angolo da Izzo. Primo corner per la squadra di Gilardino.

Il tabellino

GENOA (3-5-2) - Martinez; Vogliacco, Bani, De Winter; Sabelli, Strootman, Badelj, Frendrup, Messias; Gudmundsson, Retegui. Allenatore: Alberto Gilardino

MONZA (4-2-3-1) - Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Pablo Marì, A. Carboni; Akpa Akpro, Bondo; Colpani, Pessina, Mota; Djuric. Allenatore: Raffaele Palladino

Marcatori: Pessina (M) 8', Dany Mota (M) 18'

Ammoniti: Sabelli (G)

Arbitro: Ermanno Feliciani (Teramo)