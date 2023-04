Il Genoa vola, Frosinone fermato dal Cagliari. Bene Venezia e Ternana

La 33^ giornata è iniziata con l'anticipo di venerdì sera del derby emiliano tra Modena e Parma, disputatosi al Braglia e terminato 1-1. Tutto si risolve nel primo tempo: sbloccano il risultato i canarini al 13' con Diaw che, sugli sviluppi di un corner, batte Buffon portando il Modena in vantaggio. Ma la reazione dei ducali non tarda ad arrivare e al 16' Benedyczak segna il gol del pareggio scoccando un tiro fortissimo in mezzo all’area che batte l'estremo difensore modenese.

Finisce pari e patta con il risultato di 0-0 la sfida all’Unipol Domus fra il Cagliari e la capolista Frosinone. I rossoblu provano a sbloccare il risultato con Falco e Mancosu, ma l’occasione più pericolosa è un contropiede dei ciociari a fine primo tempo con Caso, la cui conclusione viene parata da Radunovic. Nella ripresa il Frosinone ci riprova ancora con lo stesso Caso e poi con Insigne, che prima trova la risposta di Radunovic e poi va vicino al gol sfiorando il palo. I rossoblù rispondono con un cross di Lella che colpisce il palo. Ed alla fine è 0-0 con i ciociari che consolidano sempre più la loro posizione al vertice mentre il Cagliari colleziona il decimo risultato utile consecutivo.

Continua a vincere il Genoa che a Marassi batte per 2-0 il Perugia. Ci pensa Frendrup con un colpo di testa al 41' a sbloccare il risultato approfittando di un cross di Sabelli. Rossoblu che nella ripresa al 69’ segnano il gol del raddoppio con Dragusin, che approfittando di corner di Jagiello riesce a saltare più in alto di tutti e a firmare il 2-0. A margine di questa gara si registra l'attacco di una cinquantina di ultras legati a uno storico sodalizio genoano di sinistra alla sede di un altro club, sempre genoano ma di opposte idee politiche, i cui iscritti avevano esposto con il Perugia uno striscione di benvenuto ai sostenitori avversari. Un gesto che non è andato giù sia per motivi politici che per l’amicizia dei genoani con la tifoseria dell’Ancona, a sua volta in cattivi rapporti con i perugini. Questo ha innescato una rissa fra gli stessi tifosi ultras rossoblù.

Pareggio con due reti per parte quello fra Bari e Como: i lariani che sbloccano il risultato al 18’ con Ioannou e al 26' con Cutrone. Nella ripresa il Bari si fa finalmente vedere in avanti. Morachioli appena entrato si muove bene sulla sinistra, serve Cheddira che di testa beffa Gomis e accorcia le distanze portando la propria squadra sull' 1-2. Bari che al 90’ trova il pareggio con Di Cesare che beffa Gomis.

L'Ascoli conquista tre punti preziosi battendo per 1-0 il Sudtirol di Bisoli. Las rete dei marchigiani arriva all’89’ con Celli che stende Eramo in area. Rigore. Dal dischetto Gondo non sbaglia, mettendo a segno il gol vittoria. Termina invece in parità con il punteggio di 1-1 l'incontro Cosenza-Cittadella. Alla rete di D’Urso al 12' con un tiro di destro risponde Antonucci al 27'.

Successo per 3-2 del Venezia, che sconfigge il Palermo: siciliani comunque in vantaggio al 5’ con Brunori, il quale parte dalla sua metà campo e corre verso il portiere lagunare mettendo a segno la rete dell'uno a zero. Ma al 19’ il portiere rosanero Pigliacelli sbaglia il rinvio, la palla arriva a Johnsen, che con un pallonetto da 25 metri fa 1-1. Al 58’ Nedelcearu salta allargando il gomito su Pohjanpalo: l’arbitro assegna il rigore al Venezia. Il giocatore finlandese prende la palla e va sul dischetto spiazzando Pigliacelli segnando il 2-1 oltre a collezionare la dodicesima rete in campionato. Al 63’ Tessmann segna la rete del 3-1. Infine Candela che atterra Sala in area, dal dischetto Tutino segna il 3-2.

Finisce in parità (2-2) la sfida al "Paolo Mazza" fra Spal e Brescia. Padroni di casa che sbloccano subito il risultato al primo minuto con Maistro che, con un tiro angolato, batte Andrenacci per l'1-0,ma tempo dieci minuti ci pensa Ayé a pareggiare le sorti per il Brescia. Ed è l' 1-1. Al 74’ la compagine ferrarese ritrova il vantaggio con Maistro che mette a segno il gol del 2 - 1 collezionando così la doppietta dell'incontro. Ma non è finita, il Brescia pareggia con Olzer che batte Alfonso per il 2-2.

Anche Benevento e Reggina si dividono la posta (1-1). Al 25’ in vantaggio i calabresi:azione di Liotti che pesca Pierozzi con un cross sul secondo palo, il terzino ci prova di piatto e firma il vantaggio, mentre i sanniti trovano il pari con Ciano al minuto 84'.

Torna alla vittoria la Ternana di Cristiano Lucarelli, che batte il Pisa per 2-1 al Liberati, riscattando così la sconfitta di Brescia. Per la squadra rossoverde non era iniziata bene, con il Pisa che era partito a spron battuto andando subito in vantaggio grazie ad un gran gol messo a segno da Moreo al 6’. Pisa che poi ha abbassato i ritmi, e di questo hanno saputo approfittare i padroni di casa, ribaltando il risultato, prima con un rigore messo a segno da Favilli al 72’ e tre minuti dopo con un gol di Falletti, che poi si è lasciato andare ad un pianto liberatorio.

Ternana-Pisa (foto Alberto Mirimao)

Concludiamo, infine, dando uno sguardo alla classifica dei cannonieri della serie B, dove troviamo Cheddira del Bari che ritorna in testa con 16 gol, anche se in tandem con Lapadula. Segue il rosanero Brunori con 15 centri, seguito da Pohjanpalo e Mulattieri con 12 gol, mentre Antonucci raggiunge Coda andando in doppia cifra con 10 reti. Un torneo senza dubbio avvincente questo di serie B, sia a livello di lotta al vertice e sia nella sfida fra bomber. Ne vedremo sicuramente delle belle fino alla fine.





Risultati

Modena – Parma 1-1

Ascoli – Sudtirol 1-0

Bari – Como 2-2

Benevento – Reggina 1-1

Cosenza – Cittadella 1-1

Genoa – Perugia 2-0

Spal – Brescia 2-2

Venezia – Palermo 3-2

Cagliari – Frosinone 0-0

Ternana – Pisa 2-1



Classifica

Frosinone 67 punti

Genoa 63 * (1 punto di penalizzazione)

Bari 57

Sudtirol 52

Cagliari e Parma 48

Pisa 46

Reggina 46* (3 punti di penalizzazione)

Modena, Palermo e Ternana 43

Ascoli 42

Como 41

Venezia 39

Cittadella, Cosenza 37

Perugia 34

Spal 33

Brescia 32

Benevento 30

Prossimo turno

Reggina - Brescia

Parma - Cagliari

Perugia - Cosenza

Modena - Spal

Cittadella - Genoa

Frosinone - Sudtirol

Como - Ascoli

Palermo - Benevento

Ternana - Venezia

Pisa - Bari