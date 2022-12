La Germania vince con il Costa Rica, ma è fuori dal Mondiale

Hans-Dieter Flick si affida ancora una volta a Thomas Muller al centro dell’attacco, lasciando in panchina l’autore del gol contro la Spagna, Fullkrug. Reparto offensivo ancora affidato al blocco del Bayern Monaco con Gnabry, Sanè, Musiala e appunto Muller. A centrocampo il CT della Mannschaft si affida a Goretzka, retrocedendo Kimmich al ruolo originario di terzino destro. Il Costa Rica si affida, invece, alla velocità di Campbell e Venegas. La Germania ha bisogno assolutamente di vincere per sperare di andare agli ottavi di finale, stessa volontà muove gli undici di Luis Suarez.

Primo Tempo

I tedeschi mostrano subito la superiorità tecnica, con Musiala sugli scudi che impensierisce subito la porta difesa da Navas. La Germania sblocca al 10’ il risultato, con il colpo di testa di Gnabry, non certamente la specialità della casa. L’esterno del Bayern è bravo a dare la zuccata vincente sul cross di Kimmich. Dopo pochi minuti è ancora Gortezka a creare dei pericoli alla retroguardia del Costa Rica. Al 33’ è Kimmich che si mette in proprio con una bella conclusione da fuori area, che viene bloccata in due tempi dall’estremo difensore del Paris Saint-Germain. Al 39’ Gnabry cerca la doppietta, il suo destro a giro dentro all’area di rigore si spegne a un centimetro dal palo difeso da Navas. Al 42’ è Neuer che sale in cattedra, rimediando con una bella smanacciata su Campbell, al pasticcio combinato dal duo Raum-Rudiger. La Germania cerca il raddoppio al 44’ con Sanè che prova a impensierire senza risultato il numero 1 del Costa Rica. Dopo un minuto di recupero, le due squadre tornano negli spogliatoi sul risultato di 1 a 0 per i tedeschi.

Secondo Tempo

Il secondo tempo si apre con i quattro volte campioni del mondo che provano a raddoppiare con forza per mettere al sicuro il risultato. A sorpresa, però, è il Costa Rica a pareggiare: Fuller dalla destra mette in mezzo per la testa di Watson, Neuer respinge e Tejeda scarica in rete. È 1 a 1, contro ogni pronostico. La Germania in questo momento sarebbe fuori dal mondiale, al pari del Costa Rica che con questo risultato sarebbe escluso dal torneo. Al 61’ è Musiala che prova a riportare in vantaggio la Mannschaft, ma il talento del Bayern si vede respingere il diagonale dal palo. Sulla respinta Thomas Muller non riesce a centrare la porta. Dopo sessanta secondi arriva il secondo legno con Rudiger, che scheggia l’esterno della rete. Musiala colpisce il terzo legno della serata dopo un grande destro. Al 70’ il raddoppio che non ti aspetti: Juan Pablo Vargas sfrutta l'occasione capitatagli e segna con un’azione convulsa all’interno dell’area di rigore tedesca. Dopo una serie di batti e ribatti la sfera finisce nella porta di Neuer. Al 73’ la Germania rimette il risultato in ordine, è 2 a 2 grazie a Kai Havertz entrato nel corso della ripresa insieme a Mario Gotze. L’attaccante del Chelsea aggancia un pallone in area di rigore e con una palombella fredda Navas. Tutto da rifare. Al 75’ proprio Keylor Navas salva il risultato immolandosi sulla conclusione a botta sicura di Fullkrug. Dopo due minuti è Rudiger a mancare la rete del 3 a 2 con un colpo di testa sugli sviluppi di calcio d’angolo. Al minuto 83 è ancora Musiala a provarci, il suo tiro si spegne sul fondo. All'84' arriva la doppietta di Kai Havertz, bravo a infilarsi alle spalle della difesa avversaria e a battere Navas con un tocco facile facile. Adesso è 3 a 2 per i tedeschi, ma la Germania sarebbe fuori per la differenza reti rispetto alla Spagna che in concomitanza perde con la Giappone per 2 a 1. All'88' è Fullkrug a spingere ancora una volta il pallone alle spalle di Navas, ma l'arbitro Frappart, prima donna nella storia dei mondiali, fischia un fuorigioco che sembra non esserci. Dopo una serrata discussione col VAR, la rete dell'attaccante del Werder Brema viene convalidata. Nei dieci minuti di recupero della seconda frazione ancora una volta il numero 9 tedesco, Fullkrug, prova a segnare ancora una volta, mandando un colpo di testa sopra alla traversa. Al 96' Musiala lanciato davanti a Kaylor Navas viene fermato dalla difesa avversaria con un intervento provvidenziale. Nonostante il risultato positivo, la Germania esce di scena ai gironi. Delusione per entrambe le squadre.

Germania e Costa Rica fuori dal Mondiale

Il Costa Rica ha provato a mettere il cuore oltre l'ostacolo e per qualche istante ci era anche riuscito a guadagnare gli ottavi di finale. L'illusione è durata due minuti, il tempo necessario ad Havertz per agguantare il pareggio. La Germania, invece, compie il suo dovere, vince la sua sfida per 4 a 2, ma esce con quattro punti - al pari con la Spagna - per la differenza reti. I tedeschi pagano lo scotto di quel match inaugurale sciaguratamente buttato via con il Giappone nei quindici minuti finali. Quella sconfitta costa alla Mannschaft un'eliminazione nel girone per la seconda volta consecutiva, dopo la delusione del 2018. Hans-Dieter Flick dopo i successi con il Bayern Monaco fallisce la sua spedizione più importante con la panchina più prestigiosa della Germania, quella della nazionale. Un fallimento con poche attenuanti, dopo il Belgio un'altra delle favorite esce di scena con largo anticipo.

Il Tabellino

COSTA RICA (5-4-1) - Navas; Fuller (29' st Bennette), Duarte, Waston, Vargas, Oviedo (45' st Contreras); Aguilera (1’ st Salas), Borges, Tejeda (45' st Wilson), Campbell; Venegas (29' st Matarrita). A disposizione: Zamora, Hernandez, Ruiz, Martinez, Chacon, Lopez, Alvarado, Torres, Sequiera. Ct: Luis Suarez

GERMANIA (4-2-3-1) - Neuer; Kimmich, Sule (45' st, Ginter), Rudiger, Raum (21’ st Gotze); Gundogan (9’ st Fullkrug), Goretzka (1’ st Klostermann); Sané, Gnabry, Musiala; Muller (21’ st Havertz). A disposizione: Bella-Kotchap, Hofmann, Brandt, Havertz, Adeyemei, Trapp, Ter Stegen, Gotze, Ginter, Schlotterbeck, Kehrer, Moukoko. Ct: Hans-Dieter Flick

Marcatori: 10’ pt, Gnabry (G); 12’ st, Tejeda (C), al 24’ st, Vargas (C), 27’ e 39' st, Havertz (G), 43' st, Fullkrug (G)

Ammoniti: Duarte (C)

Arbitro: Stephanie Frappart (Francia)