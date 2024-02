Il gesto di Lukaku dopo il gol che ha fatto il giro del mondo, ecco cosa vuol dire

A nessuno è sfuggita la singolare esultanza di Romelu Lukaku dopo il gol del pareggio messo a segno nell'incontro di Europa League che la Roma ha disputato a Rotterdam nella serata di ieri, giovedì 15 febbraio: a spiegare le motivazioni alla base di quel gesto è lo stesso attaccante belga, che ha caricato lo scatto che lo vede protagonista sul proprio profilo personale Instagram.

"Free Congo DR. Stop the genocide" , ha scritto il centravanti giallorosso in calce alla foto. Un'esultanza, quella fatta al minuto 67 del match da Lukaku subito dopo la rete dell'1-1 con gli olandesi, che ricorda quella la posa che i calciatori della Repubblica Democratica del Congo avevano assunto durante l'esecuzione dell'inno del proprio Paese durante la recente ultima edizione della Coppa d'Africa. Paese di cui è originaria la famiglia del giocatore, nonostante il fatto che lo stesso sia nato in Belgio e che in nazionale difenda i colori dei "diavoli rossi".

Dopo il gol con cui ha superato l'estremo difensore tedesco del Feyenoord Timon Wellenreuther, Romelu Lukaku ha utilizzato la mano sinistra per coprirsi la bocca, mentre la destra, con le dita disposte a simulare l'aspetto di una pistola, veniva portata all'altezza della tempia. Un gesto silenzioso che racchiude un senso profondo, ovvero la denuncia delle atrocità che si stanno verificando nella Repubblica Democratica del Congo. Un modo per sensibilizzare l'opinione pubblica su un tema di cui si parla troppo poco, dato che il Paese è da anni dilaniato da una vera e propria guerra civile con scontri quotidiani che si sono fatti sempre più terribili e cruenti negli ultimi due mesi e che vedono contrapposte da un lato le forze armate governative e dall'altro il gruppo delle milizie ribelli dell'M23.