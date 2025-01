Gasperini festeggia 400 vittorie

Gian Piero Gasperini

Gian Piero Gasperini fa 400 e l’ultima (per ora) vittoria della serie è quella che permette all’Atalanta di arrivare alla fase ad eliminazione diretta della nuova Champions League. Come lo deciderà la sfida di Barcellona, e sarebbe davvero clamoroso entrare nelle prime 8, ma in ogni caso il tecnico nerazzurro può essere solo soddisfatto: “Ci voleva, nel 2025 non riuscivamo mai a vincere. Abbiamo fatto un bel percorso in Europa con un calendario non facile. Con lo Sturm Graz non abbiamo fatto bene il primo tempo, ma poi ci siamo ripresi. Cinque gol mi soddisfano, il calendario è stato duro, siamo stati bravi a vincere tre trasferte: se guardo le 7 partite ci manca qualcosa, tipo con Arsenal, Real e Celtic”.

Già arrivare ai Playoff non era insomma scontato, dice Gasp, e lo sottolinea: “Questo è un traguardo, se poi arriviamo nelle prime 8 meglio. Ma anche se non sarà così non c’è problema: la Champions è un onore, i playoff anche. Non ragioniamo come altre squadre, io sono felice anche se non salteremo i due turni di febbraio. Comincia darmi un po’ fastidio sentire che abbiamo l’obbligo di vincere lo scudetto e di arrivare nelle 8 Top: non voglio che passi che sia tutto dovuto. Questa squadra ha fatto qualcosa di straordinario: rispetto tutte le opinioni, ma resto molto felice di dove siamo. Non abbiamo battuto la Juve? Abbiamo perso col Napoli? Io guardo un po’ oltre: a volte mi sento un po’ fuori mentalità”.

Comunque sia c’è la trasferta di Barcellona, e qualcuno pensa sia una partita proibitiva: “In questi anni di partite proibitive ne abbiamo fatte tante.

Dobbiamo andare a Barcellona con sfrontatezza ma senza perdere umiltà: abbiamo un campionato in mezzo, poi saremo lì con l’idea di fare il massimo, come sempre d’altronde. Non li abbiamo mai incontrati, sarà uno stimolo”.