Ginocchiata in testa, paura per Gabbia, che perde i sensi in campo: come sta l'ex Milan

Ascolta ora: "Ginocchiata in testa, paura per Gabbia, che perde i sensi in campo: come sta l'ex Milan"

Tanta paura in campo per Matteo Gabbia, colpito fortuitamente alla testa da una ginocchiata nel corso del match di Europa League tra il suo Villareal e il Rennes: dopo la terribile botta, l'ex rossonero ha perso i sensi, cadendo a terra pesantemente e accasciandosi sul terreno di gioco. Per fortuna solo un grande spavento, dato che il difensore è rinvenuto dopo qualche secondo, venendo scortato fuori dal campo in barella tra gli applausi del pubblico, che è rimasto col fiato sospeso temendo il peggio.

L'episodio si è verificato nella serata di ieri, giovedì 14 dicembre, durante il match conclusivo del Gruppo F di Europa League tra le prime due in classifica, ovvero il Rennes e il Villareal. Un match particolarmente sentito, per il fatto che solo in caso di vittoria la compagine iberica avrebbe potuto guadagnare la vetta del girone e dunque un posizionamento migliore per il sorteggio negli ottavi di finale della competizione. Per la cronaca l'incontro si è concluso con il risultato di 3-2 per i giocatori del Submarino Amarillo, grazie alle rete messa a segno all'80esimo minuto da Daniel Parejo Muñoz.

L'incidente occorso a Matteo Gabbia si è verificato nei minuti conclusivi dell'incontro, quando il difensore in prestito dal Milan ha cercato di allontanare di testa un pallone su cui si stava avventando anche il compagno di squadra e di reparto Raul Albiol. Quest'ultimo è arrivato per primo sulla sfera, allontanandola col piede destro, ma non ha potuto far nulla per impedire l'impatto con la testa dell'italiano. Centrato in pieno volto dalla ginocchiata fortuita, Gabbia è caduto a terra e lì è rimasto privo di sensi per qualche secondo.

Sul terreno di gioco tutti si sono resi conto della gravità della situazione, invitando i medici del Villareal ad accorrere in campo per prestare soccorso al difensore: anche il pubblico sugli spalti, sotto choc, è rimasto in silenzio. Per fortuna, dopo l'intervento dello staff della squadra iberica, il 24enne ha ripreso i sensi: il tremendo impatto ha provocato un trauma cranico, che gli ha impedito di proseguire il match. Dopo avergli immobilizzato la testa, i medici lo hanno accompagnato in barella fuori dal rettangolo verde, tra gli applausi del pubblico francese.

Restano ancora da valutare le sue condizioni fisiche, per comprendere quando potrà tornare a disposizione dell'allenatore. Dopo esser stato trasferito in ospedale, Gabbia ha postato un messaggio sui social per tranquillizzare i suoi tifosi. "Forza Matteo" , ha scritto il Villareal su X, caricando una foto del difensore: "Grazie a tutti per i messaggi" , si legge nell'immagine, "ah...primi nel girone!".