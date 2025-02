In ginocchio davanti a San Thiago (Motta)

Ascolta ora 00:00 00:00

Fermi tutti, ci siamo sbagliati, Motta Thiago è un genio, anzi un santo da cui Santhiago. Noi, insieme con altri giustizieri, ne avevamo chiesto la testa, ce lo ha ricordato nella sua rubrica video “La Sciabolata” per Repubblica, l’eccellente Sandro Piccinini che appunto elogia il lavoro dell’oriundo allenatore e censura chi lo aveva pesantemente criticato. La vittoria sull’Inter dovrebbe modificare i pensieri e le parole, in verità, sempre ascoltando la riflessione di Piccinini, nel primo tempo la Juventus ha offerto all’Inter tre o quattro occasioni da gol e poi nella ripresa la “scelta muscolare” di due centrocampisti come Thuram e Koopmeiners ha ribaltato il risultato. Delle due l’una: o nel primo tempo le strategie di Motta erano ancora nei pensieri e i muscoli delle due mezze ali (si può ancora scrivere?)erano mollicci oppure, cosa più vicina alla verità, la scelta miope di mettere il candido Savona su Dumfries è stata di Motta, il gol della vittoria è stato realizzato da un ragazzo che era stato tenuto in panchina, come il muscolare Thuram, dallo stesso allenatore. Il calcio è bello perché è vario, i senzaAllegri adesso diventano gli avantiMotta, gruppuscoli di pensatori pronti a cambiare opinione dopo un gol.

L’Inter ha perso e ha 12 punti in meno rispetto allo scorso campionato, la Juventus ha vinto ma resta in svantaggio di 8 punti, fa più notizia il risultato di Motta del crollo di Inzaghi ma questo è meglio non dirlo o scriverlo, altrimenti verremo immediatamente feriti da una sciabolata.