Giocatrice tocca le parti intime di un'avversaria in campo

Fermi tutti, in Spagna c’è stato un tentativo di violenza sessuale di una donna nei confronti di un’altra donna. È accaduto durante Barcellona-Espanol, derby del campionato femminile di football. Al quarto d’ora del primo tempo Maria Pilar, detta Mapi Leon, si è avvicinata all’avversaria Daniela Caracas e con la mano destra le ha ripetutamente toccato le parti intime. La Caracas non ha reagito, per non subire provvedimenti disciplinari ma in seguito si è resa pienamente conto dell’atto volgare; la dirigenza dell’Espanol ha emesso un comunicato duro, di denuncia nei confronti della calciatrice del Barcellona e ha preannunciato di mettere a disposizione il proprio ufficio legale per tutelare l’onorabilità violata della Caracas.

In Spagna è ancora aperto il processo nei confronti dell’ex presidente della federcalcio Luis Rubiales che aveva baciato, non consensualmente, dopo la vittoria nella coppa del mondo, Jennifer Hermoso; la

procura ha chiesto per il dirigente due anni e mezzo di carcere, nel reato di violenza sessuale rientra qualunque atto che violi la libertà sessuale di un’altra persona senza il suo consenso.

Chi porterà a giudizio Mapi Leon?