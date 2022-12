La giornata ai Mondiali - 1 dicembre

Croazia-Belgio 0-0

Finisce 0-0 la sfida Croazia-Belgio. Con questo risultato Modric e compagni approdano agli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar. Grande rammarico invece per la squadra di Martinez su cui pesano tantissimo gli errori sottoporta di Romelu Lukaku. Parte forte la Croazia, al 1' una conclusione di Perisic lambisce il palo. Il Belgio reagisce e all'11' si rende pericoloso. Iniziativa sulla destra di Mertens, chiude sul palo opposto Carrasco ma trova pronto Livakovic a chiudere. I Diavoli Rossi insistono, Kevin De Bruyne inventa per Mertens, l'ex Napoli conclude a giro da buona posizione, la conclusione è alta. Al 16' rigore revocato alla Croazia, Modric è pronto dal dischetto ma l'arbitro Taylor con l'aiuto del Var cancella la decisione per un fuorigioco di Lovren. I ritmi si abbassano e regna l'equilibrio fino al termine del primo tempo. Nella ripresa Martinez si gioca subito la carta Lukaku. L'attaccante dell'Inter si fa vedere subito con un colpo di testa su cui è pronto Livakovic.

Sugli sviluppi dell'azione, la Croazia vicinissima al vantaggio. Mateo Kovacic tira a botta sicura nell'area di rigore, Courtois salva il risultato. I croati insistono stavolta è Brozovic a provarci con una conclusione da fuori ma il numero uno belga si oppone ancora. Al 59' il Belgio spreca un'occasione colossale, filtrante di De Bruyne per Carrasco, Juranovic mura al posto del portiere, irrompe Lukaku che a porta vuota colpisce il palo. Il match si fa avvincente, la Croazia palleggia meglio ma pecca sempre nell'ultimo passaggio. Sul finire della partita le occasioni migliori sono dei Diavoli Rossi ma le fallisce tutte Lukaku. Prima all'85 prova ad intercettare un cross di Meunier ma la sua deviazione non è fortunata. Al 90' di nuovo fallisce un'altra clamorosa occasione. Solo e indisturbato Big Rom conclude col petto invece di mettere la testa, su un cross perfetto di T.Hazard, Livakovic si salva. Finisce così, la Croazia agli ottavi, il Belgio va fuori.

IL TABELLINO

CROAZIA (4-3-3) - Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic (90+2 Majer); Kramaric (64' Pasalic), Livaja (64' Petkovic), Perisic. A disposizione: Ivusic, Brbic, Sutalo, Erlic, Barisic, Stanisic, Vlasic, Sucic, Orsic, Jakic, Budimir. Ct: Zlatko Dalic.

BELGIO (3-4-2-1) - Courtois; Dendoncker (72' Tielemans), Alderweireld, Vertonghen; Meunier (87' E.Hazard), Witsel, De Bruyne, Castagne; Carrasco (72' Doku), Trossard (57' T.Hazard); Mertens (46' Lukaku). A disposizione: Mignolet, Casteels, Debast, Faes, Theate, Vanaken, De Ketelaere, Openda, Batshuayi. Ct: Roberto Martinez.

Ammoniti: Dendoncker (B)

Arbitro: Anthony Taylor (Inghilterra).

Canada-Marocco 1-2

Il Marocco supera il Canada 2-1 e si assicura il primo posto nel Gruppo F dei Mondiali, grazie al contemporaneo pareggio tra Croazia e Belgio. La squadra di Regragui chiude il discorso qualificazione già nel primo tempo e passa in vantaggio al 4' grazie ad un gol di Hakim Ziyech. L'esterno del Chelsea supera con un tocco morbido Borjan, dopo che il portiere canadese sbagliando con i piedi gli aveva consegnato il pallone. Al 23' arriva il raddoppio. Lancio col contagiri di Hakimi per lo scatto in verticale di Youssef En-Nesyri, che prende il tempo a Miller e batte Borjan sul primo palo. Al 41' il Canada accorcia le distanze. Affondo sulla fascia sinistra di Adekugbe e cross basso deviato da Nayef Aguerd, che prende in controtempo Bono. Nella ripresa il Canada ci crede e prova la rimonta, sul filtrante di Hoilett non riesce ad arrivare Larin. Al 71' sugli sviluppi di un calcio d'angolo stacca Hutchinson e centra la traversa. Il Marocco resiste e porta a casa una storica qualificazione agli ottavi, centrando il primo posto.

IL TABELLINO

CANADA (3-4-3) - Borjan; Johnston, Vitoria, Miller; Adekugbe (61' Koné), Osorio (66' Laryea), Kaye (60' Hutchinson), Davies; Buchanan, Larin (61' David), Hoilett (75' Wotherspoon). A disposizione: Pantemis, St.Clair, Waterman, Cornelius, Millar, Piette, Fraser, Cavallini, Ugbo, David. Ct: John Herdman.

MAROCCO (4-3-3) - Bono; Hakimi (85' Jabrane), Saiss, Aguerd, Mazraoui; Ounahi (77' El Yamiq), Amrabat, Sabiri (66' Amallah); Ziyech (76' Hamdallah), Boufal (64' Aboukhlal), En-Nesyri. A disposizione: Tagnaouti, El Kajoui, Benoun, Dari, Attyat Allah, El Khannouss, Ezzalzouli, Cheddira, Zaroury, Chair. Ct: Walid Regragui.

Marcatori: Ziyech (M) 4', En-Nesyri (M) 23', Aguerd (M) autorete 40'

Ammoniti: Holiett (C), Osorio (C), Adekugbe (C), Vitoria (C)

Arbitro: Raphael Claus (Brasile).

Classifica Gruppo F