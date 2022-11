La giornata ai Mondiali - 22 novembre

Argentina-Arabia Saudita 1-2

Esordio choc, da incubo per l'Argentina di Scaloni che perde clamorosamente e inaspettatamente all'esordio, per 2-1, contro l'Arabia Saudita. Nonostante il vantaggio iniziale siglato da Lionel Messi al 10' su calcio di rigore, concesso dall'arbitro Vincic solo dopo aver consultato il Var per un trattenuta vistosa su Paredes, l'Albiceleste è riuscita nell'impresa di farsi rimontare dai sauditi che hanno vinto con merito per lo spirito mostrato e per il divario tecnico tra le due nazionali.

Tre i gol annullati nel primo tempo all'Argentina, due a Lautaro Martinez e uno a Lionel Messi, per fuorigioco. L'Arabia Saudita è rimasta in linea di galleggiamento e nella ripresa tra il 48' e il 53' ha piazzato il colpaccio grazie ai gol di Al Shehri, con un tiro a incrociare di sinistro, e con Al Dawsari con un gran destro all'incrocio. Da quel momento in poi la nazionale di Renard si è difesa con le unghie e con i denti fino all'ultimo minuto, ovvero il 104' (visti i 14 minuti di recupero). Da segnalare il brutto infortunio occorso ad Al Shaarani, travolto dal suo portiere Al Owais, che fortunatamente non ha avuto serie conseguenze. Avvio da dimenticare per l'Argentina che ora attende la partita tra Polonia e Messico in programma alle 17 ma una cosa è certa: Messi&Co non potranno più sbagliare se non vorranno essere eliminati incredibilmente alla fase a gironi.

Il tabellino



ARGENTINA (4-3-3): Martinez; Molina, Otamendi, Romero (Martinez Lisandro), Tagliafico (71' Acuna); De Paul (59' Alvarez), Paredes (59' Fernandez), Papu Gomez; Messi, Lautaro, Di Maria. A disp. Armani, Rulli, Acuna, Almada, Alvarez, Correa, Dybala, Fernandez, Foyth, Mac Allister, Lisandro Martinez, Montiel, Palacios, Pezzella, Guido Rodriguez. All. Scaloni



ARABIA SAUDITA (4-4-1-1): Al Owais; Abdulhamid, Tambakti, Al Boleahi, Al Shaarani (99' Al Breik); Al Shehri (78' Al Ghannam), Kanno, Al Malki, Al Dawsari; Al Faraj (48' Al Abed (88' Al Amri) ; Al Buraikan (88' Asiri). A disp. Al Rubaie, Al Aqidi, Al Abed, Al Amri, Al Breik, Al Dawsari, Al Ghannam, Al Hassan, Al Najei, Al Oboud, Asiri, Bahebri, Madu, Otayf. All. Renard.

Reti: 10' Messi (AR), 48' Al Shehri S.(AS), 53' Al Dawsari S. (AS)

Ammoniti: Al Malki, Al Boleahi, Al Dawsari, Abdulhamid, Al Abed, Al Owais

Arbitro: Slavko Vincic (Slovenia)