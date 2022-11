La giornata ai Mondiali - 23 novembre

Marocco-Croazia 0-0

Termina con il risultato di 0-0, Marocco-Croazia, la prima partita del Gruppo F dei Mondiali in Qatar. Nel primo tempo i ritmi sono alti con tanti capovolgimenti di fronte. La Croazia prova a ragionare e cerca il varco giusto. Il Marocco è molto propositivo sulla catena di destra Hakimi-Ziyech. L'occasione migliore è per i croati, Nikola Vlasic sfiora il gol con un tocco ravvicinato su assist di Kramaric: Bono è attento e chiude la porta. Nella ripresa la partita si accende subito. Tiro dalla distanza di Boufal, palla respinta, Mazraoui ci prova di testa, Livakovic si oppone. Poco dopo su calcio d'angolo. Spizzata di Ivan Perisic, respinge Bono, poi Lovren conclude a rete, ma Amrabat salva sulla linea. Il Marocco ci prova con Achraf Hakimi, Livakovic respinge con i pugni una punizione da oltre 25 metri. Finisce così una partita vivace in cui manca solo il gol.

IL TABELLINO

MAROCCO (4-3-3) - Bono; Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui (15'st Attyat Allah); Amallah, Amrabat, Ounahi (37'st Sabiri); Ziyech, En-Nesyri (36'st Hamdallah), Boufal (22'st Ezzalzouli). A disposizione: El Kajoui, Reda Tagnaouti, El Yamiq, Benoun, Dari, El Khannouss, Jabrane, Aboukhlal, Chair, Cheddira, Zaroury. Ct: Walid Regragui.

CROAZIA (4-3-3) - Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic (34st Majer); Vlasic (1'st Pasalic), Kramaric (26'st Livaja), Perisic (43'st Orsic). A disposizione: Grbic, Ivusic, Sutalo, Erlic, Barisic, Vida, Stanisic, Sucic, Jakic, Budimir, Petkovic, Livaja. Ct: Zlatko Dalic.

Ammoniti: Amrabat (M)

Arbitro: Fernando Rapallini (Argentina)