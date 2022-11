La giornata ai Mondiali - 27 novembre

Giappone-Costa Rica 0-1

Di fronte allo stadio Ahmed bin Ali due squadre uscite dalla prima giornata in maniera opposta. Se il Giappone è reduce dalla vittoria più bella di sempre contro la Germania, il Costa Rica deve riprendersi dalla storica scoppola ricevuta dalla Spagna di Luis Enrique. Il piano partita degli uomini di Suarez è semplice: tutti dietro a chiudere gli spazi ai rapidi avanti giapponesi e fare guardia alla porta difesa da Keylor Navas. Lo spettacolo offerto al pubblico è forse il peggiore dall'inizio di questo mondiale. Costa Rica rinunciatario; Giappone incapace di scardinare l'attenta retroguardia. Primo tempo inguardabile: ritmi bassi, tanti errori tecnici, qualche intervento ruvido di troppo. Alla ripresa ti aspetteresti il cambio di ritmo dei nipponici, ma nemmeno le sostituzioni del Ct Moriyasu riescono ad accendere una partita che sembra andare stancamente verso lo 0-0.

Quando meno te lo aspetti, i centroamericani colpiscono in ripartenza. Morita perde una palla sciagurata a centrocampo, mettendo in movimento uno dei migliori tra i Ticos, Fuller. Il suo tiro è uno spiovente beffardo sul quale il portiere Gonda sembra poter arrivare. Dopo i miracoli con la Germania, valuta male le distanze e vede il pallone finire in fondo al sacco. L'undici asiatico si lancia in avanti ma rimane impreciso e spento. A parte una mezza rissa in area piccola innescata dal tiro di Kamada, Keylor Navas può dormire sonni tranquilli. Il lungo recupero concesso dall'arbitro inglese Oliver non serve a molto. Finisce con l'ennesima sorpresa di questo Mondiale. Tutto da rifare nel tostissimo gruppo E.

Il tabellino

GIAPPONE (4-5-1): Gonda; Yamane (63' Mitoma), Yoshida, Itakura, Nagatomo (46' Ito); Endo, Doan (67' Ito), Morita, Kamada, Soma (82' Minamino); Ueda (46' Asano ) . A disposizione: Kawashima, Schmidt, Taniguchi, Tomiyasu, Sakai, Shibasaki, Kubo, Tanaka, Minamino, Machino, Maeda. Ct: Hajime Moriyasu

COSTA-RICA (4-4-2): Navas; Duarte, Calvo, Waston, Oviedo; Fuller, Torres (64' Aguilera), Borges (89' Salas), Tejeda; Campbell (90+5' Chacon), Contreras (65' Bennette). A disposizione: Alvarado, Sequeira, Vargas, Martinez, Matarrita, Chacon, Ruiz, Salas, Lopez, Wilson, Hernandez, Zamora, Venegas. Ct: Luis Fernandez Suarez

MARCATORI: 81' Fuller (C).

AMMONITI: 41' Contreras (C); 44' Yamane (G); 62' Borges (C); 70' Calvo (C).

ARBITRO: Michael Oliver (Inghilterra)

