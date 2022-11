La giornata ai Mondiali - 30 novembre

Australia-Danimarca 1-0

L'Australia supera la Danimarca con il punteggio di 1-0 e prosegue la sua corsa ai Mondiali, approdando agli ottavi di finale. Ad Eriksen e compagni serviva una vittoria obbligata contro un'Australia solida e compatta, che sa sempre cosa fare e soprattutto si chiude con grande efficacia. I danesi partono forte e costruiscono le migliori occasioni nel primo quarto d'ora. All'11' Skov Olsen mette in mezzo un pallone per Lindstrom, chiuso alla grande da Degenek al momento del tiro. Al 12' ci prova Jansen, il numero 7 entra in area e calcia da posizione defilata, con Ryan che alza la palla sopra la traversa. Pian Piano la foga danese si spegna, Christian Eriksen prova ad illuminare il gioco ma la manovra risulta troppo prevedibile. Gli australiani si difendono con diligenza. Proprio in chiusura Goodwin da sinistra mette in area un pallone insidioso, che viene allontanato provvidenzialmente da Christensen. Nella ripresa Hjulmand prova a dare la scossa inserendo Dolberg e Damsgaard ma a passare in vantaggio è l'Australia con una veloce ripartenza. McGree serve Mathew Leckie che entra in area e, dopo essersi liberato di Maehle, trafigge Schmeichel con un preciso diagonale. La Danimarca non produce nulla, nemmeno una conclusione nello specchio. Si vede solo una conclusione di Cornelius, di testa, alta al 50': danesi eliminati, Australia in paradiso.

IL TABELLINO

AUSTRALIA (4-4-2) - Ryan; Degenek, Souttar, Rowles, Behich; Leckie (89' Hrustic), Irvine, Mooy, Goodwin; McGree (74' Wright), Duke (82' MacLaren). A disposizione: Vukovic, Redmayne, Karacic, Atkinson, King, Deng, Baccus, Hrustic, Devlin, Mabil, Kuol, Tilio, Cummings. Ct: Graham Arnold

DANIMARCA (4-2-3-1) - Schmeichel; Kristensen (46' Bah), Andersen, A.Christensen, Maehle (70' Cornelius); Hojbjerg, Jensem; Skov Olsen (69' Skov), Eriksen, Lindstrom; Braithwaite (59' Dolberg). A disposizione: Ronnow, O.Christensen, Stryger Larsen, Nelsson, Kjaer, Skov, Wass, Norgaard, Poulsen, Wind. Ct: Kasper Hjulmand

Marcatori: 60' Leckie (A)

Ammoniti: Behich (A), Degenek (A), Skov (D)

Arbitro: Mustapha Ghorbal (Algeria)

The moment Australia qualified for the Round of 16 #FIFAWorldCup | #Qatar2022 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 30, 2022

Tunisia-Francia 1-0

Finisce 1-0 Tunisia-Francia, l'altra partita del Gruppo D. I tunisini dovevano solo vincere sperando in un pareggio in Australia-Danimarca. Deschamps dal suo canto sceglie un massiccio turnover e fa riposare tutti i titolari. La Tunisia è più volitiva e al primo affondo passa in vantaggio. Calcio di punizione battuto perfettamente da Khazri per Ghandri, che di prima intenzione superando Mandanda. La rete però è annullata per un fuorigioco di partenza. Ancora pericolosa la Tunisia con Maaloul che serve al centro dell'area Slimane. L'attaccante fa fuori un avversario e prova a servire Ben Romdhane senza successo. Al 26' si rende pericolosa la Francia con un cross dalla destra di Disasi per Coman, la cui conclusione termina sull'esterno della rete. I tunisini insistono e confezionano un'altra occasione con Khazri ma Mandanda respinge con i pugni.

Nella ripresa la Tunisia continua a spingere e al 59' passa in vantaggio. Fofana perde palla sull'attacco di Shkiri a centrocampo e favorisce la ripartenza di Wahbi Khazri. Il capitano tunisino parte in velocità tagliando in due la difesa della Francia e supera Mandanda con un tocco ravvicinato. In pieno recupero è successo praticamente di tutto: Antoine Griezmann ha sfruttato un errore da parte della difesa tunisina per trovare il gol dell'inutile pareggio, dopo il triplice fischio finale l'arbitro neozelandese Conger ha comunque rivisto l'azione al Var annullando poi la rete. Vittoria storica per la Tunisia, ma inutile. Agli ottavi Francia e Australia.

Il TABELLINO

TUNISIA (3-4-2-1) - Dahmen; Meriah, Ghandri, Talbi; Kechrida, Skhiri, Laidouni, Maaloul; Slimane (83' Abdi), Ben Romdhane (74' Chaaleli); Khazri (60' Jebali). A disposizione: Ben Said, Hassen, Mathlouthi, Drager, Bronn, Ifa, Sliti, Sassi, Mejbri, Msakni, Jaziri, Khenissi. Ct: Jalel Kadri

FRANCIA (4-3-3) - Mandanda; Disasi, Varane (63' Saliba), Konaté, Camavinga; Fofana (73' Griezmann), Tchouameni, Veretout (63' Rabiot); Guendouzi (79' Ousmane Dembélé), Kolo Muani, Coman (63' Mbappé). A disposizione: Aréola, Lloris, Pavard, Upamecano, Koundé, T.Hernandez, Thuram, Dembélé, Giroud. Ct: Didier Deschamps

Marcatori: Khazri (T) 59', Griezmann (F) 98'

Ammoniti: Kechrida (T)

Arbitro: Matt Conger (Nuova Zelanda)

