Giroud, addio al Milan: ecco cosa chiede la famiglia al calciatore

Olivier Giroud sta vivendo una seconda giovinezza con la maglia rossonera, e anche nella stagione in corso conferma i numeri che lo hanno reso tra gli attaccanti più prolifici fin dal suo approdo a Milanello: ciò nonostante, anche se il Milan pare fortemente intenzionato a rinnovare il suo contratto per un'altra stagione, il futuro dell'attaccante francese resta ancora incerto.

Il bottino in rossonero del calciatore originario di Chambéry parla chiaro, con 45 reti complessive messe a segno in 115 match: in sole due stagioni e mezzo Giroud ha già superato il bottino di gol siglati con le altre maglie vestite in carriera, ad eccezione dell'Arsenal (105 gol in 253 presenze durante le cinque stagioni e mezzo coi "Gunners"). Anche nella stagione in corso, nonostante le 37 primavere, il numero 9 rossonero ha messo lo zampino in ben 20 delle 49 reti siglate in campionato dal Milan, con 12 gol e 8 assist (a cui si aggiunge un ulteriore assist in Europa più il gol messo a segno nel 2-1 finale con cui il diavolo si impose in Champions League a San Siro contro la corazzata Paris Saint-Germain).

Insomma i numeri parlano chiaro, e il Milan comprensibilmente vorrebbe prolungare il contratto col calciatore francese per un'altra stagione: l'offerta da parte della società di via Aldo Rossi sarebbe stata già recapitata, e si attende ora solo la decisione finale dell'attaccante per programmare il prossimo futuro.

A quanto pare, tuttavia, Giroud non avrebbe tuttavia ancora sciolto le riserve, chiedendo del tempo per decidere: insieme ai suoi familiari, l'attuale numero 9 rossonero starebbe valutando l'ipotesi di trasferirsi oltre Oceano per approdare nelle Mls e concludere negli Stati Uniti la sua carriera professionistica. Altri club europei stanno facendo una corte serrata al centravanti transalpino, tra Premier League e Liga, ma Giroud non pare intenzionato a cambiare aria in Europa: se dovesse dire addio al Milan lo farebbe solo per raggiungere gli Usa. Alla base delle scelta di dire addio a Milanello, quindi, ci sarebbero più che altro delle esigenze familiari.

In attesa di una risposta definitiva, prevista per le prossime settimane, Giroud è pronto a scendere in campo domani sera nel match di ritorno contro il Rennes con l'obiettivo di tornare al gol e ritoccare ulteriormente i numeri di una stagione decisamente positiva: l'ultima rete messa a segno in Europa risale al 7 novembre, ma il centravanti rossonero farà di tutto per consentire ai suoi di superare il turno e di puntare all'unico trofeo che manca in bacheca.