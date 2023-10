Gol dopo 33 secondi: chi è Guiu, il nuovo talento del Barcellona

Gli sono bastati 33 secondi dall'ingresso in campo e dal debutto con la prima squadra: il suo gol sta facendo il giro del mondo oltre ad aver consentito al Barcellona la vittoria di misura contro l'Athletic Bilbao e la distanza dal duo di testa, Real Madrid e la sorpresa Girona, a un solo punto. Stiamo parlando del giovanissimo 17enne Marc Guiu, attaccante con la maglia numero 38 al quale il club blaugrana ha dedicato un post titolato " Veni vidi vici " ricordando la celebre frase latina di Giulio Cesare con la quale si celebrò l'impresa contro l'esercito di Farnace.

Chi è Marc Guiu

Storia a parte, il Barcellona ha sfornato l'ennesimo talento della sua "cantera", considerata stabilmente come una delle migliori al mondo. A soli 17 anni e 291 giorni, è diventato il più giovane esordiente ad aver mai segnato per il Barça. Alto 1,89 metri, è nato il 4 gennaio 2006 e si trova con i blaugrana già nel 2013/2014 dove gioca con l'Under 19. Il talento sta davvero bruciando le tappe se si considera che la prima gara di questa stagione l'ha disputata soltanto poche settimane fa, il 10 settembre contro il Nàstic Tarragona. Fino ad ora, quella era stata l'unica possibilità di giocare con la seconda squadra. Guiu, considerato un vero e proprio centravanti, ha partecipato regolarmente agli allenamenti della prima squadra mettendo a segno cinque gol in cinque partite con l'Under 19 oltre a segnare una rete nella Uefa Youth League.

"Non riesco a respirare"

Parlando ai microfoni della stampa spagnola nel dopo gara, Guiu ha dichiarato di non riuscire a respirare dalla gioia e l'emozione. " Mi sto solo godendo il momento, sto ancora volando. Ho lavorato duro tutta la stagione per cogliere ogni occasione che dovesse arrivare ". Anche se il portiere dell'Athletic Bilbao è stato brillante per tutta la gara, nulla ha potuto contro il tiro insidioso del giovane talento. " Prima di scendere in campo, Xavi mi ha detto di fare lo stesso che faccio nelle giovanili. E di cogliere ogni possibilità che mi si presentasse.. Ed è esattamente quello che ha fatto!", ha sottolineato.