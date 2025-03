Il governo del calcio: otto secondi di stupidità

Ascolta ora 00:00 00:00

Non sai se scoppiare a ridere o urlare per la rabbia. Ultime notizie dall'Ifab, il governo che scrive le regole del calcio, sotto dettatura della Fifa: i portieri non potranno tenere il pallone tra le mani per più di otto secondi, nel caso, l'arbitro conterà, con le dita della mano come si faceva alle elementari, quindi assegnerà un calcio d'angolo contro la squadra del portiere disobbediente. Una regola storica, una svolta epocale o, forse, l'ennesima pagliacciata di chi ha preso in mano, non le dita ma la mano intera, il giocattolo del football. In contemporanea, durante Crystal Palace-Millwall, per la Coppa d'Inghilterra, il portiere Liam Roberts, dopo 8 minuti di gioco, uscendo con un colpo da karate, ha travolto il francese Jean-Philippe Mateta che è crollato, svenuto, per otto minuti, maschera d'ossigeno e defibrillatore in soccorso, mentre i tifosi del Millwall cantavano «lasciatelo morire».

Mateta è finito in ospedale con trauma cranico ma, nonostante tutto lo stadio si fosse subito reso conto della gravità dell'intervento del portiere, l'arbitro Oliver (di secondo cognome fa Hardy?) non ha fischiato il fallo ma è stato richiamato dal Var, ha controllato il monitor e ha espulso Roberts. Tranquilli, non accadrà più, Oliver e i suoi sodali conteranno con le dita della mano. W la Fifa.