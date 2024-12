Grave lutto per Palladino prima di Bologna-Fiorentina: cosa è successo

Ascolta ora 00:00 00:00

Grave lutto in casa Fiorentina a poche ore dalla sfida contro il Bologna, partita valida per la 16esima giornata del campionato di Serie A. Questa mattina ha perso la vita Rosa, la mamma di Raffaele Palladino. Una notizia improvvisa e sconvolgente, che costringe il tecnico a non essere presente in panchina in occasione della gara allo stadio Renato Dall'Ara: l'allenatore Italiano resta insieme alla sua famiglia in questo giorno di grande dolore, con la squadra che viene affidata alla gestione del suo vice, Stefano Citterio. La scomparsa della mamma del mister viola ha sconvolto tutto il mondo gigliato, che si è stretto attorno a Palladino.

L'annuncio è stato dato dal profilo ufficiale della Fiorentina, che sui propri social ha diramato una nota di cordoglio per mostrare solidarietà al tecnico: " Tutta la Fiorentina, la famiglia Commisso, Rocco, Catherine e Joseph, la squadra e il club si stringono attorno a Raffaele ed esprimono sincero cordoglio per la scomparsa della madre Rosa ". Anche il Bologna, la squadra avversaria dei viola, ha voluto rendere nota la propria vicinanza: " Il Bologna Fc 1909 esprime il proprio cordoglio per il grave lutto che ha colpito Raffaele Palladino con la scomparsa della madre Rosa. Al tecnico, alla sua famiglia e a tutta la Fiorentina vanno le nostre più sentite condoglianze ".

Lo stesso ha fatto il Monza, che ha perso 2-1 contro il Lecce: " AC Monza partecipa al dolore di Raffaele Palladino per la scomparsa della madre Rosa. A Raffaele e a tutti i suoi cari, le più sentite condoglianze dalla grande famiglia biancorossa ". Nel pomeriggio è intervenuto pure il Torino: " Il Torino Football Club esprime l’affettuosa vicinanza al tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino per la scomparsa della mamma Rosa ". Alessandro Ferrari, direttore generale dei gigliati, ai microfoni di Dazn ha fatto sapere che - per rispetto - è stato deciso di non rilasciare dichiarazioni prima della partita contro il Bologna.

Tra Palladino e la madre c'era un rapporto speciale: lei è sempre stata al suo fianco nel corso di tutta la sua carriera, accompagnandolo fin da quando ha mosso i primi passi come giocatore da giovanissimo.

In questi anni diverse volte l'allenatore della Fiorentina ha condiviso sui social qualche scatto con sua mamma, a testimonianza dello stretto legame e del bene reciproco e tipico che intercorre tra una madre e il figlio.