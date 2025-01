Cacciato via per un motivo gravissimo. Cos'ha combinato l'allenatore Capuano

Ascolta ora 00:00 00:00

Sembrano lontani anni luce i festeggiamenti per i 60 anni compiuti pochi giorni fa, il 19 gennaio, quando ha ricevuto gli auguri da parte di tutta la squadra del Trapani calcio. Ormai è un ex: Ezio Capuano è stato esonerato dalla società siciliana con gravi accuse che, nel pur variegato ed eterogeneo mondo del calcio non sono poi così frequenti. "Eziolino", come è soprannominato da sempre nell'ambiente del calcio, è considerato un "personaggio" per il suo carattere spesso sopra le righe e le numerose sfuriate che ha avuto nel corso della sua carriera in giro per l'Italia.

Il comunicato della società

Con una nota sul proprio sito, il Trapani calcio ha comunicato " di aver sollevato dall’incarico per giusta causa mister Ezio Capuano. Ciò a seguito delle irriguardose condotte e delle gravi offese rivolte all’intero gruppo squadra, che ha chiesto all’unanimità l’esonero del tecnico granata. Nelle prossime ore verrà ufficializzata la nuova guida tecnica della prima squadra ". Poche ma significative righe: tutti la squadra, con un coro unanime, si sarebbe rivoltata contro con le accuse sono davvero molto pesanti.

Le parole del presidente

Oltre ad aver allegato le scelte societarie, in prima persona il presidente della squadra granata, Valerio Antonini, ha rincarato la dose sull'account X spiegando che molto presto ha intenzione di raccontare i retroscena, i dietro le quinte di questo esonero. " Poi parlerò e racconterò in che situazione mi ha messo questo signore a 14 giorni dalla sfida con il Rimini; Passeremo ovviamente il tutto attraverso il collegio arbitrale. Mai sentito in vita mia ed in poche settimane quello che mi hanno raccontato in questi ultimi giorni giocatori ed intero staff". Anche nelle parole del presidente, dunque, c'è poco spazio all'immaginazione: ad Antonini sono evidentemente arrivati racconti così particolari e gravi da non poter fare altro che allontanare il mister nato a Salerno.

Chi è Capuano

Eziolino è stato sempre un mister "sui generis": quando allenava l'Arezzo durante una conferenza stampa disse che avrebbe voluto "scannare" i propri giocatori (ovviamente in senso figurato). In un'altra occasione se la prese con un giornalista apostrofandolo con una frase che non si può ripetere. L'attuale esperienza al Trapani si è conclusa con la squadra siciliana che nel girone C di Lega Pro si trova al nono posto e che lotta per andare avanti nella Coppa Italia di categoria. Quella di Trapani è stata la terza volta che Capuano è stato esonerato negli ultimi mesi dopo essere stato allontanato da Taranto e Foggia.

Il Trapani cerca il quarto tecnico

Secondo alcune indiscrezioni del Giornale di Sicilia, in pole position per la panchina

trapanese adesso ci sarebbe Vincenzo Cangelosi, ex vice di Zeman. Sicuramente una stagione non così fortunata, fin qui, per i granata che stanno cercando il quarto allenatore dopo Alfio Torrisi, Salvatore Aronica ed Ezio Capuano.