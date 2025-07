Grosso è meglio di Trezeguet

Il capolavoro di Trezegold . È il titolo del documentario messo in circuito da l’Equipe a memoria del 2 luglio del 2000, Rotterdam, finale del campionato europeo in Olanda, gol di Delvecchio, pareggio di Wiltord a trenta secondi dal fischio di chiusura, festa azzurra già pronta a bordo campo, tutto rinviato, supplementari e perfida soluzione al golden gol di David Trezeguet, al minuto 103. Ricordano la beffa, i protagonisti di quella sera olandese, Iuliano, Trezeguet, Girard assistente del ct Lemerre, le immagini e le parole sono champagne per i francesi e sale sulla ferita aperta per gli azzurri. Non è dato sapere se l’Equipe abbia in produzione anche un documentario sui fatti del 2006, Berlino, campionato del mondo, titolo: Il capolavoro di Fabio Grosso. No? Dunque possiamo suggerire alla Federcalcio italiana di provvedere alla confezione di un cortometraggio, raccogliendo le memorie di Zidane e Materazzi, Barthez e Cannavaro, quindi di inviarne una copia ai redattori de l’Equipe , per rinfrescare gli archivi cocoricò.

Come canta Paolo Conte: «...e i francesi ci rispettano che le balle ancor gli girano…Tra i francesi che s’incazzano e i giornali che svolazzano e tu mi fai dobbiamo andare al cine - e vai al cine, vacci tu!». A vedere il documentario, mais oui.