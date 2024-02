Il guardalinee, il volto pieno di sangue e il trauma: cos'è successo in Liga

Una scena che, per fortuna, si vede molto raramente sui campi da calcio e che ha preoccupato tutti coloro i quali non si sono accorti di quanto fosse accaduto: durante la gara di Liga spagnola tra Real Betis e Athletic Bilbao la guardalinee Guadalupe Porras si è ritrovata all'improvviso con il volto insanguinato e dolorante costretta a lasciare la gara soltanto dopo pochi minuti dal fischio di inizio.

Le cause

Il momento clou avviene al 15': la squadra di casa, il Betis Siviglia, passa in vantaggio grazie a una rete firmata dal calciatore Avila un paio di minuti prima. Improvvisamente, si vede la guardalinee a bordo campo, per terra, che si mette le mani sul viso quando uno dei cameraman che lavora a bordo campo ha richiamato immediatamente l'attenzione di arbitro e quarto uomo: per una fatalità, l'assistente arbitrale Porras ha urtato violentemente una telecamera provocandosi la ferita. Con il volto sofferente, in un primo momento è stata fatta accomodare su una piccola sedia con i soccorsi che le hanno immediatamente tamponato il viso per bloccare l'uscita del sangue.

La dinamica dell'incidente

Poco dopo, però, la donna è stata trasferita al pronto soccorso più vicino allo stadio "Benito Villamarin" di Sivilia per ulteriori accertamenti e controlli: il tutto è avvenuto in perfetta coscienza della Porras. Il gioco è rimasto interrotto per alcuni minuti e la guardalinee sostituita dal collega Néstor Holgueras Castellanos. Come riferisce il quotidiano sportivo spagnolo Marca, l'incidente è avvenuto perché la giudice di linea era intenta a seguire l'azione del gol dei padroni di casa non accorgendosi di operatore e telecamera contro la quale è andata a sbattere provocandosi una lesione.

Come sta la guardalinee

" L'assistente arbitrale Guadalupe Porras Ayuso ha lasciato l'ospedale della capitale di Siviglia dopo essere stata sottoposta a diversi accertamenti per verificare le sue condizioni dopo un grave trauma facciale con ferita conseguente allo scontro con una telecamera durante la partita di Prima Divisione tra Real Betis e Athletic Club. Guadalupe è stata sottoposta ad un intervento per suturare la ferita sul viso ", si legge in una nota diffusa dalla Liga.

La partita è proseguita in un clima di tensione e preoccupazione per la salute di Porras: come se non bastasse, circa mezz'ora dopo un'altra situazione di tensione a bordo campo si è verificata perché il calciatore del Bilbao, Yuri Berchiche, è rimasto qualche minuto fuori dal campo a causa di un'emorragia dal naso causata da uno scontro di gioco: anche la sua è stata una giornata da dimenticare per aver segnato un'autorete. Per la cronaca, la gara si è conclusa con il punteggio di 3-1 per i padroni di casa: in classifica, il Betis Siviglia si porta al sesto posto a 42 punti mentre i baschi, con questa sconfitta, frenano la rincorsa al quarto posto Champions League sotto di tre punti rispetto all'Atletico Madrid di mister Simeone.