Guerriglia in pieno centro prima di Spezia-Lazio: quattro feriti e un arresto

Episodi di violenza e momenti di tensione oggi pomeriggio prima della sfida tra Spezia e Lazio fra le tifoserie delle due squadre. Un match di grande importanza per i padroni di casa, alla ricerca di punti importanti in chiave salvezza e anche per la squadra di Sarri, reduce dalla vittoria prestigiosa contro la Juventus, che ha consentito ai biancocelesti di consolidare il secondo posto.

A poche ore di distanza dal fischio d’inizio della gara tra gli aquilotti e i biancocelesti, il clima sembra essere già essere molto teso per quel che riguarda le vicende extra-campo. Infatti, i tifosi biancocelesti, attesi in oltre un migliaio questa sera in Liguria, si sono resi protagonisti di scontri con la polizia nel centro della città ligure. Si sono registrati tafferugli nel centro cittadino, che hanno reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine. Alcuni tifosi sono stati fermati dalla polizia, mentre altri sono stati accompagnati fino alla stazione ferroviaria. La situazione è poi tornata alla normalità. Il bilancio si è chiuso feriti da entrambe le parti: uno spezzino e tre ospiti. Arrestato anche un ultras laziale.

La ricostruzione

A ricostruire la vicenda ci ha pensato il portale cittadellaspezia.com. Cinghiate, pugni, bastonate e bottigliate. Lo scontro tra i tifosi laziali e quelli spezzini è avvenuto intorno alle 17.30 pomeriggio in pieno centro città. Il contatto tra le due fazioni è avvenuto tra Via Napoli, Piazza Ramiro Ginocchio e Via dei Mille, sotto lo sguardo incredulo di passanti, turisti e residenti. Il culmine dei tafferugli è stato toccato nel tratto iniziale di Via Napoli, dove i due schieramenti sono entrati in contatto diretto. Una settantina di laziali, infatti, è sbarcata dal treno già in mattinata, dichiarando di non voler rischiare di arrivare tardi alla partita a causa dello sciopero del personale di Trenitalia.

Dopo lo scontro e il fuggi fuggi generale, l’arrivo in forze di Polizia, Carabinieri e Digos ha riportato la calma, mentre i laziali si erano concentrati di fronte a un bar di Via dei Mille, nel quale avevano già trascorso buona parte della giornata. Agenti e militari in tenuta antisommossa hanno impedito qualunque altro contatto sino a quando il gruppo dei laziali non è stato scortato fino alla stazione ferroviaria a piedi. I poliziotti hanno dovuto bloccare il transito dei pedoni e quello delle auto.

A fare le spese di questo pomeriggio di follia, oltre alle teste spaccate di qualche tifoso, è stato il dehors dell'Osteria Puin, che si è vista travolgere la staccionata e il canniccio che delimitavano l’area dei bidoni della raccolta differenziata. "Erano indemoniati, se le sono date con bastoni e bottiglie per poche decine di secondi, ma sono bastati per lasciarsi alle spalle sangue e distruzione. Noi ci siamo chiuse dentro – racconta a cittadellaspezia.com Gabriella Bianchi, titolare del locale – e abbiamo atteso che finisse tutto".