"Ha detto no alla Nazionale". Ecco cosa c'è dietro la decisione di Acerbi

Ascolta ora 00:00 00:00

Francesco Acerbi non ha risposto alla convocazione della Nazionale. Lo ha annunciato Luciano Spalletti nella prima conferenza stampa a Coverciano dove l'Italia è radunata per preparare le gare di qualificazioni ai Mondiali contro Norvegia e Moldova.

Il ct ha spiegato che il difensore dell'Inter ha comunicato la sua scelta stamattina, con un sms, alla quale ha fatto seguito una chiamata. "Acerbi non ha risposto alla convocazione. Per una questione fisica? No, ha ripensato a quello che è successo attorno a lui. Prendiamo atto delle reazioni e dei pensieri dei calciatori e si va avanti. Stamattina mi ha detto per messaggio che non partecipa, io gli ho risposto e ci ho parlato per telefono" ha spiegato il tecnico di Certaldo.

"Ci sono calciatori che sono meritevoli quanto lui di avere la nostra considerazione e attenzione – ha aggiunto Spalletti – Più volte ho detto di dover stare attento a quello che propone il campionato, e io lo avevo chiamato proprio per questo motivo, per quello che aveva fatto vedere specialmente nell'ultimo periodo. È chiaro che con uno come Acerbi avevo parlato prima, poi ci sono stati dei messaggi e delle telefonate. Motivi perché non ha risposto alla convocazione? Non voglio pensare a niente. Voglio pensare a fare bene le cose che devo fare".

L'ultima apparizione del centrale classe '88 risale a novembre 2023, quando lo 0-0 contro l'Ucraina, nel decisivo spareggio, aveva portato gli Azzurri a Euro 2024. Successivamente il difensore dell'Inter non aveva poi partecipato alla negativa spedizione degli Europei perché, da marzo 2024 in poi, non era stato più chiamato a causa degli strascichi del caso Juan Jesus: Acerbi si era confrontato con Spalletti che, come previsto dalla policy interna del Club Italia, l'aveva escluso dalle convocazioni.

Ma poi il destino ha messo la Norvegia di Haaland nel girone azzurro di qualificazione ai Mondiali 2026 e, ricordando le grandi prestazioni di Acerbi sull'attaccante del Manchester City sia in finale di Champions 2023 che nel match del girone unico di quest'anno, Spalletti aveva deciso di pre-convocarlo per le partite previste nei prossimi giorni.

Aveva fatto discutere anche la risposta data da Spalletti a chi gli chiedeva sulla possibile convocazione di Acerbi dopo il 3-3 con la Germania.

, aveva controbattuto il ct a un giornalista, salvo poi cambiare idea a questo giro. A questo punto sembra scontato che l'esperienza in azzurro del difensore (34 partite, con 1 gol e 1 assist il suo ruolino) sia conclusa definitivamente.