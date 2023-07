"Hai fatto di tutto per farti odiare, ora...". La curva nord manda un messaggio a Cuadrado

Juan Cuadrado è praticamente un giocatore dell'Inter, mancano solo le firme sul contratto a sancire la fumata bianca. Il colombiano è stato accolto tra lo scetticismo generale della grande maggiornza dei tifosi nerazzurri e ora anche la curva nord ha voluto esporre il proprio pensiero rivolgendosi proprio all'ex calciatore della Juventus: "Fino ad oggi hai fatto di tutto per farti odiare, se vuoi altro tocca a te dimostrare" , il messaggio chiaro e preciso nei confronti del 35enne di Necocli.

#Inter, la Nord attende Cuadrado con questo striscione. pic.twitter.com/u5hACOmoHh — Pasquale Guarro (@GuarroPas) July 19, 2023

Il giocatore è atterrato questo mattina a Milano e dopo le visite mediche di rito si è recato al Coni per ottenere l'idoneità sportiva. Ad accoglierlo, però, non c'era nessun tifoso dell'Inter che vorranno sicurmente valutare il comportamento di Cuadrado che avrà da faticare parecchio per guadagnare credibilità e credito da parte dei supporter nerazzurri visto il suo passato bianconero ma soprattutto visti i suoi atteggiamenti durante i derby d'Italia.

Passato burrascoso

Cuadrado si è sempre distinto, o quasi sempre l'ha fatto, nei match contro l'Inter. In campo ha spesso fatto gol, sei in totale in carriera contro i nerazzurri, ma non solo. Il classe 1988, infatti, spesse volte ha fatto infuriare i calciatori nerazzurri per via dei suoi atteggiamenti: tra provocazioni e simulazioni, il colombiano non è riuscito a farsi rispettare come avversario sopratttutto da parte dei tifosi dell'Inter che ora se lo ritroveranno dalla stessa parte per almeno una stagione.

La lite con Ivan Perisic, che gli mise una mano al collo durante un derby d'Italia, il rigore procurato da Cuadrado dopo aver lui commesso un fallo sullo stesso Perisic (ingannato in quel caso il direttore di gara Calvarese) e ultimo in ordine di tempo la scazzottata con Samir Handanovic sono alcuni degli episodi avvenuti tra l'ex Lecce, Fiorentina e Udinese contro la Beneamata. Il colombiano, tra l'altro, dovrà scontare le due giornate di squalifica rimediate in Coppa Italia contro l'Inter proprio con i nerazzurri che non l'avranno a disposizione né negli ottavi di finale, né negli eventauli quarti di finale.

Giocatore d'esperienza

Cuadrado, però, è molto di più rispetto a simulazioni e provocazioni. Il colombiano negli anni ha dimostrato di essere un giocatore duttile e abile in entrambe le fasi, anche se quella offensiva resta il suo forte. Capacità balistiche, dribbling e una buona tecnica di base completano il profilo di un calciatore che in sette anni alla Juventus ha spesso fatto la differenza. L'Inter ha piazzato un colpo importante, a parametro zero, che permetterà di dare il cambio al titolare Denzel Dumfries. Le partite in stagione saranno molte e visto il mancato riscatto di Raoul Bellanova serviva un uomo d'esperienza per alzare il livello. I tifosi dell'Inter, o molti di loro, oggi non sono soddisfatti di questo arrivo ma come sempre sarà il campo a parlare e stare a Cuadrado cercare di farsi amare dai suoi nuovi supporter.