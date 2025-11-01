Halloween, Haaland si traveste e va in giro per Manchester

Non è soltanto uno degli attaccanti più forti d'Europa ma anche un grandissimo burlone: il centravanti del Manchester City Erling Haaland ha trascorso una notte di Halloween decisamente particolare calandosi perfettamente nello spirito della festa grazie al suo super trucco e travestimento che sarebbero stati perfetti per il ruolo del film "Joker" e andando in giro per le vie della città inglese.

Il giro per Manchester

" Non la solita serata fuori" , ha scritto su Instagram dove ha ricordato ai suoi follower il nuovo episodio pubblicato sul nuovo account YouTube e mostrato uno spezzone dei cinque minuti di video che lo ritraggono in maniera decisamente particolare e divertente. Oltre al trucco e ai capelli verdi ha indossato guanti neri e un soprabito viola cercando di capire chi lo avrebe riconosciuto per le vie di Manchester. Vista la sua stazza, non ha praticamente ingannato quasi nessuno di chi ha incontrato come si vede nel video. " Sei il calciatore del Manchester City, vero ?", ha domandato un uomo quando Haaland lo ha avvicinato mentre era in una stazione di servizio. Dentro un negozio, invece, ha acquistato dei pannolini e un pacchetto di figurine della Premier League dove si trova raffigurato sulla confezione.

Il video con la fidanzata

Nel video di cinque minuti si vede anche la fidanzata, Isabel Haugseng Johansen, anche lei calatasi nei panni come il suo compagno. Haaland ha poi spiegato che si trattava della loro prima notte di Halloween spiegando che fosse loro intenzione travestirsi. " Non mi sono mai vestito da personaggio prima, è la prima volta ", ha dichiarato il norvegese mentre un truccatore gli applicava delle cicatrici sul viso per trasformarlo in modo più simile possibile a Joker. A quel punto, una volta che il trucco era completo si è avvicinato a uno specchio e con un'espressione compiaciuta ha esclamato " Che figata! " scoppiando una risata diabolica.

Il 25enne, già capocannoniere della Premier League con 11 reti, domenica 2 novembre tornerà in campo per affrontare

assieme ai suoi compagni di squadra la rivelazione Bournemouth che precede il City in classifica di due punti (18 a 16). Fino a questo momento il centravanti ha saltato soltanto la sfida infrasettimanale contro lo Swansea.