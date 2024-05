Heysel, il dolore della città di Torino nell'anniversario della strage

Sono passati 39 anni dal 29 maggio del 1985, ma il ricordo dell'immane tragedia a seguito della quale persero la vita 39 tifosi della Juventus resta indelebile non solo nella memoria di chi ha vissuto in prima persona il dramma di quel giorno e dei familiari delle vittime, ma anche di coloro che seguivano la partita in diretta televisiva e di chiunque vede per la prima volta le drammatiche immagini recuperandole in rete: la strage dell'Heysel, avvenuta in occasione della finale di Coppa dei Campioni tra la squadra bianconera e il Liverpool, è stata ricordata quest'oggi sui social media con dei commossi ed emozionanti messaggi.

L'inizio del match era previsto alle ore 20:15, ma poco meno di un'ora prima i tifosi dei Reds iniziarono a effettuare delle cariche verso il settore Z dello stadio belga, quello destinato ad accogliere tifosi "neutrali" e supporters bianconeri non rientranti nei gruppi organizzati, che invece erano stati distribuiti nei settori M, N e O, ben lontani dagli inglesi proprio per evitare il rischio di scontri.

Schiacciati dalle cariche degli "hooligans" e respinti mentre cercavano di trovare scampo verso il terreno di gioco dai poliziotti addetti alla sicurezza, i quali non avevano compreso cosa stesse accadendo, persero così la vita in modo tragico 39 spettatori, 32 dei quali di nazionalità italiana.

La società bianconera ha voluto commemorare il 39esimo anniversario di quel terribile giorno con un toccante messaggio caricato sul sito ufficiale. "Una ferita che continua a fare male, una tragedia, un ricordo drammatico per chi ha perso i propri cari e per tutto il mondo Juventus" , si legge sul post. "Il tempo della memoria questa volta si intreccia nel suo scorrere inesorabile con un numero da sempre e per sempre legato a quel giorno: sono passati 39 anni dall’abisso di quella serata a Bruxelles" , prosegue la nota.

"Il ricordo resta nitido e doloroso: una finale di Coppa dei Campioni che continua a generare sgomento, rabbia e dolore, in cui nel corso dei folli incidenti del prepartita hanno perso la vita 39 persone" , scrive ancora la società bianconera. "Un numero diventato un simbolo, che racconta più di qualsiasi parola la sofferenza che tutti continuiamo a portarci dentro. Per questo ci stringiamo accanto alle famiglie nel ricordo delle vittime innocenti, che accompagnano il nostro cammino da quel giorno maledetto" , si legge in conclusione, "non dimenticando mai il dramma, sempre vivo, di quella giornata".

Al ricordo della Juve si è associato anche il Liverpool, che ha postato su X una foto della targa apposta sul muro dell'Anfield proprio per ricordare le vittime della tragedia: "Il Liverpool Fc ricorda i 39 tifosi che hanno perso la vita allo stadio Heysel in Belgio 39 anni fa" , si legge sul social network della

"Uniti nel ricordo delle 39 vittime della strage dell'Heysel. #Heysel"

squadra inglese. Anche il Torino ha voluto rendere omaggio ai 39 supporters morti in quel terribile giorno:, ha scritto su X il club granata.