"Ho sconfitto due tumori": la rivelazione choc di Villas-Boas

Una vita nel calcio con alcune prestigiose squadre allenate, tra le quali Chelsea e Tottenham in Premier League, vice di Josè Mourinho all'Inter: stiamo parlando di André Villas-Boas, 46enne portoghese che contende a Pinto Da Costa la presidenza del Porto. Le battaglie più importanti, però, le ha combattute e vinte contro ben due diversi tumori scoperti entrambi casualmente e presi in tempo prima che fosse troppo tardi.

L'incidente a Dakar

Era il 2018 e un giovane Villas-Boas partecipava alla quarta tappa del rally Dakar quando la Toyota Hilux che stava guidando si è arrampicata su una duna atterrando in pieno dentro una buca. " Mi sono rotto la spina dorsale. Un ragazzo non sa di essersi rotto la schiena, ovviamente. Ma ho subito avuto uno spasmo muscolare alla schiena e non potevo muovermi ", ha raccontato al giornale portoghese Sabado.

Trasportato immediatamente in ospedale grazie a un elicottero, una radiografia ha confermato che fosse fuori gara ma il peggio doveva ancora arrivare e lo scopre rientrato a Porto pochi giorni dopo: dopo aver effettuato alcuni esami alla colonna vertebrale, i medici scoprono una macchia sulla tiroide. Si trattava di un tumore. "Hanno dovuto asportarmi metà della tiroide ma l'intervento è andato male. Dopo 10 minuti ho iniziato a sentirmi male e ho pensato che sarei morto - ha raccontato - spiegando di aver avuto un'emorragia interna. " Ancora qualche minuto e sarei morto per asfissia ".

Il tumore alla schiena

Ma il destino non era ancora stato compiuto: la scoperta del tumore alla tiroide e conseguenti esami hanno portato alla luce un altro tumore, presente sulla schiena, che Villas-Boas ha dovuto asportare. " Se non fosse stato per l’incidente, non avrei mai scoperto queste malattie" . Adesso sta bene tant'é che si trova in rampa di lancio per contendere al suo avversario la presidenza della prestigiosa società portoghese ma è stato un personaggio che non si è mai arreso nemmeno di fronte a difficoltà così grandi come il doppio tumore scoperto per caso. " Il mio viaggio ha dimostrato che posso raggiungere ciò a cui aspiro. Sono sempre stato ostinato nel raggiungere gli obiettivi, nel volere, volere e ottenere" , ha sottolineato.