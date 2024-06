I conti in tasca al Real Madrid: tutte le cifre dell'affare Mbappé

Mancava soltanto l'ufficialità, puntualmente arrivata nella giornata di ieri, Kylian Mbappé è un nuovo giocatore del Real Madrid. Finalmente Florentino Perez ce l'ha fatta, dopo essere stato per anni sulle tracce della stella francese. Di sicuro è stato uno dei colpi più complessi nella storia del club merengue, abituato da sempre a districarsi in trattative difficilissime, da Robinho a Cristiano Ronaldo. L'arrivo a parametro zero è stato di fatto l'unico modo possibile per vincere la resistenza del Paris Saint-Germain, che si è sempre opposto a trattare la cessione dell'attaccante.

Tutte le cifre

Ma quanto è costato Mbappé? Sarà davvero un affare per il Real Madrid? Scopriamolo subito. Innanzitutto secondo le indiscrezioni, nell’operazione è previsto un corposo bonus alla firma, il cosiddetto "signing on fee". Si parla di circa 100 milioni di euro, suddivisi sui cinque anni di contratto per una media così di circa 20 milioni annui.

Lo stipendio vero e proprio invece sarà considerevolmente ridotto rispetto a quanto percepiva al Psg (circa 70 milioni di euro lordi a stagione). Secondo As e Marca, Mbappé guadagnerà intorno ai 20 milioni di euro netti a stagione in linea con quanto guadagnano le altre stelle della squadra (Vinicius, Bellingham, Alaba).

Per compensare questa riduzione dello stipendio, la stella francese oltre ai vari bonus legati alle sue prestazioni, manterrà l’80% dei suoi diritti d’immagine. L'attaccante romperebbe così la regola del 50-50, una tradizione istituita al Real Madrid che prevede che il club e il giocatore condividano equamente questi diritti d'immagine. Una deroga concessa in passato anche a CR7.

Chi ha fatto l'affare?

L'approdo di Mbappé al Real farà ricchi tutti. In Spagna cominciano già a fare i conti e sono certi che ci guadagneranno tutti. In pratica Mbappé si ripaga da solo. L'affare avrà da subito un impatto di almeno un centinaio di milioni, secondo quanto hanno calcolato alcuni esperti, tra sponsor, merchandising e contatti via social. Il francese ha poi sponsor personali come Nike, Hublot e Oakley che valgono almeno 20 milioni all'anno e il Real incasserà la parte dei diritti d'immagine del calciatore che ha riservato per sé in sede di trattativa.

Già senza il francese il Real nel 2023 ha avuto un volume di affari di 400 milioni, secondo l'agenzia Deloitte, che ora è inevitabilmente destinato a crescere. Ma non solo. L'acquisto di Mbappé farà crescere ancor di più, secondo l'esperto di marketing Miguel Angel Hernandez, il marchio Real Madrid in tutto il mondo.

Insomma vorrà dire maggiori ricavi, per il club madrileno a livello di diritti televisivi, senza contare il discorso merchandising (tra cui la vendita di magliette), destinato ad una rapida impennata per una stella come Mbappé.