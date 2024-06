Real Madrid sempre più "galattico", Mbappé ufficiale: per lui premio da 125 milioni alla firma

Si attendeva solo l'ufficialità, che è arrivata nelle scorse ore: Kylian Mbappé è pronto a sbarcare a Madrid per rendere ancora più sfavillante il dream team ai comandi di Carlo Ancelotti.

Da una parte i Blancos, freschi vincitori della 15esima coppa dalle grandi orecchie della loro storia, con ben 6 trionfi nelle ultime 11 stagioni, dall'altra uno dei calciatori più forti e ambiti al mondo che invece, nonostante i fenomeni al fianco dei quali ha giocato negli anni di permanenza a Parigi, la Champions League non l'ha mai vinta.

Mbappé lascia il Psg dopo sette stagioni in cui ha messo a segno complessivamente 256 reti in 308 partite: chiaro che i tifosi del Real possano continuare a sognare in grande grazie alla ciliegina posta sulla torta da Florentino Pérez. Il desiderio della società era quello di riuscire a presentare il nuovo acquisto già questa settimana prima degli Europei, ma le ruggini tra l'attaccante e il presidente Al Khelaifi nonché i non certo buoni rapporti tra Paris Saint-Germain e Real Madrid hanno suggerito di attendere fino a luglio per evitare ritorsioni legali: in effetti Mbappé a giugno resta ancora a libro paga della società parigina.

Florentino Pérez riesce quindi a sottrarre il francese al Psg al suo terzo tentativo: due anni fa era addirittura sceso in campo Macron per convincerlo a restare a Parigi almeno fino alle Olimpiadi di casa. Al Khelaifi rispedì allora al mittente l'offerta da 180 milioni di euro fatta dal Real, ora il suo gioiello se ne va a parametro zero da svincolato, uno smacco di certo difficile da digerire. E questo nonostante il fatto che per lui fosse stato preparato un ingaggio faraonico.

Non c'è una questione di soldi, quindi, dietro l'addio a Parigi, ma ciò non significa che Mbappé dovrà fare sacrifici, anzi. Per lui pronto un quinquennale inizialmente da 15 milioni a stagione a salire fino a 20, senza considerare bonus e premi obiettivi. Parlando di soldi, inoltre, per l'attaccante della nazionale francese c'è anche un premio alla firma da ben 125 milioni, vale a dire in sostanza 25 milioni in più a stagione per ognuno dei 5 anni di contratto. Se si contano i benefici che si aggiungeranno per quanto concerne gli introiti dei diritti di immagine si può capire che accoglienza speciale gli è stata preparata a Madrid: non sarà un 50-50 come di solito avviene per le stelle che indossano la maglia delle merengues, ma di un 80% in favore del francese contro il 20% alla società.

I più scettici parlano già di problemi di convivenza tra l'ex Psg e le stelle già presenti in casa Real: l'attacco conta infatti già Vinicius, Rodrygo, Endrick, Joselu, Brahim Diaz e Arda Guler, oltre che Jude Bellingham, pichichi dell'ultima Liga.

L'ipotesi è che l'inglese torni alla sua posizione in mezzo al campo come ai tempi del Borussia Dortmund, ma per ora si tratta solo di chiacchiere. Sarà Ancelotti ad avere il compito di dare equilibrio alla squadra e di evitare pericolose gelosie e fratture interne.