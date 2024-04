I duelli chiave in Milan-Roma: ecco cosa può succedere. Chi gioca e dove vedere la partita

Questa sera a San Siro andrà in scena l'andata dei quarti di finale di Europa League tra il Milan di Stefano Pioli e la Roma di Daniele De Rossi. I rossoneri sono in un ottimo momento di forma, con sette vittorie nelle ultime otto uscite tra campionato e coppa. Anche i giallorossi stanno bene e con l'avvento del nuovo allenatore hanno recuperato punti in Serie A e fatto strada in Europa. In questa stagione le due squadre si sono già affrontate sia all'andata che al ritorno in campionato con due vittorie del Milan (2-1 all'Olimpico e per 3-1 a San Siro) ma in panchina c'era Mourinho e soprattutto entrambe le volte è mancato per infortunio Paulo Dybala con Lukaku a mezzo servizio nel match d'andata. Stasera sia Milan che Roma dovrebbero avere a disposizione tutti o quasi gli effettivi, fatta eccezione per lo squalificato Fikayo Tomori, in difesa giocheranno Thiaw e Gabbia.

Le probabili scelte dei due allenatori

Il Milan dovrebbe schierarsi con il consueto 4-2-3-1 con Maignan in porta, Calabria e Theo Hernandez sugli esterni, in mezzo Thiaw e Gabbia. I due davanti alla difesa saranno Bennacer e Reijnders mentre il collaudato tridente Pulisic, Loftus-Cheek, Rafael Leag agirà alle spalle di Giroud. La Roma invece riproporrà il solito 4-3-3 con Svilar tra i pali, Celik e Spinazzola sugli esterni. Al centro della difesa Mancini in coppia con il rientrante Smalling mentre in mezzo al campo il solito trio ormai collaudato formato da Cristante, Paredes e Pellegrini, tridente classico ormai per De Rossi con El Shaarawy, Dybala a supporto di Romelu Lukaku che ha già segnato cinque gol al Milan con la maglia dell'Inter e che è ormai a secco da diverse giorante.

Ecco i duelli chiave

I duelli chiave saranno a centrocampo con Reijnders e Bennacer che avranno da battagliare contro Paredes-Cristante-Pellegrini, con Loftus-Cheek che dovrà fare un gran lavoro tra fase offensiva e difensiva per non lasciare in inferiorità numerica i suoi compagni di squadra. Rafael Leao e Theo Hernandez sulla fascia sinistra, invece, daranno parecchio lavoro e filo da torcere a Cristante, Celik e Mancini che sarà costretto a raddoppiare sul portoghese. Stesso discorso sull'altra fascia dove Pulisic se la vedrà con Spinazzola, con Calabria sempre pronto ad accompagnare e con Pellegrini che dovrà fare un grande lavoro in entrambe le fasi per aiutare il compagno di squadra contro l'esterno americano. Giroud farà come sempre il lavoro di boa e contro due giganti come Smalling e Mancini dovrà fare gli straordinari.

Dalla parte opposta, invece, i giallorossi avranno meno forza d'urto sugli esterni ma potranno contare su un tridente di assoluto rispetto e qualità. L'ex Milan El Shaarawy ha ormai trovato la sua dimensione definitiva con De Rossi e proverà a fare lo sgambetto ai suoi ex compagni. Il Faraone agirà sulla fascia di Calabria ma non è detto che durante il match il tecnico giallorosso non lo inverta con Paulo Dybala che avrà invece da affrontare Theo Hernandez, abile in fase di spinta meno in quella difensiva ma arrivato ormai ad un livello davvero altissimo. Lukaku al centro dell'attacco dovrà far valere la fisicità ma anche la sua qualità per scardinare il muro composto da Thiaw e Gabbia. Il belga è a secco da qualche partita ed è il vice capocannoniere dell'Europa League con 7 reti e in totale 27 nella competizione.

Attenzione anche a chi potrebbe subentrare con il Milan che potrebbe giocarsi le carte Adli, Okafor ma soprattutto lo scatenato Samuel Chukwueze che nelle ultime due uscite ha dimostrato di essere in una grandissima condizione fisica. Per la Roma, invece, che dovrà fare a meno dello squalificato N'Dicka De Rossi avrà la possibilità di inserire Karsdorp, Angelino e Zalewski sugli esterni mentre a centrocampo potrebbe giocarsi le carte, poco credibili, ma imprevedibili, Aouar e Renato Sanches. In attacco, invece, con Azmoun ai box le carte da potersi giocare sono Baldanzi ma soprattutto Tammy Abraham che è appena rientrato in campo dopo l'infortunio grave al ginocchio dello scorso anno.

Dove vederla

La partita verrà trasmessa in diretta su Ra1 (in chiaro), Dazn, SkySport, Now.