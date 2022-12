"Tra i peggiori mai visti": Modric a gamba tesa contro Orsato

L'Argentina ha stravinto con merito il duello contro la Croazia sia sul piano tattico che su quello del gioco, nulla da eccepire. Eppure c'è chi, nonostante la sportività nei confronti di Leo Messi e della stessa Albiceleste considerati " i migliori " che " hanno meritato di vincere " si è lamentato: è il centrocampista Luka Modric che se l'è presa duramente con l'arbitraggio del fischietto italiano, Daniele Orsato.

"Questo è uno dei peggiori"

Su gran parte dei quotidiani croati campeggiano in prima pagina le parole dell'asso croato al suo ultmo Mondiale: tutto il suo livore ruota attorno al calcio di rigore che ha cambiato la gara, con il portiere Livakovic che stende in area di rigore Julian Alvarez. Rigore netto, solare, ma Modric non la pensa così: " Non mi piace parlare di arbitri ma questo è uno dei peggiori. Non ho un buon ricordo di lui, è un disastro. Per me non era rigore ". Oltre al penalty, il calciatore è tornato indietro addirittura al presunto corner non dato ai croati da cui poi è iniziata l'azione che si è conclusa con il rigore segnato da Messi. " Non c'era assolutamente - ribadisce - perché è stato Alvarez a cercare il contatto con il nostro portiere Livakovic e non viceversa. Mi chiedo come si possa fischiare un rigore del genere. Ormai però è successo e non possiamo più farci niente ".

Il precedente del 2018

Sintomatica, nell'invettiva di Modric contro il fischietto di Schio, è soprattutto la frase che si riferisce alla sua conoscenza datata: " non lo dico da oggi ", strano, il centrocampista croato non ha mai giocato nel nostro Paese. Ma la Nazionale di Zagabria ha un ricordo che ancora brucia ed è datato a Russia 2018 quando l'arbitro Irrati, al Var, avrebbe concesso un rigore dubbio sempre all'Argentina. I quotidiani croati, però, sono dalla parte dei loro beniamini: "abbiamo perso ma chissà cosa sarebbe successo se l'arbitro italiano Daniele Orsato non avesse commesso un grave errore nel decidere il rigore per i gauchos" . Il giornale Jutarnji list se la prende addirittura con la Fifa che favorirebbe Messi, considerato comunque migliore in campo. " Ci chiederemo mille volte se doveva finire così, se la peggior concentrazione doveva esserci proprio in semifinale, se Orsato è stato il nostro carnefice per caso come il suo connazionale Massimiliano Irrati a Mosca nel Mondiale 2018" .

"Arrivare terzi"

Quanto mostrato dai croati non è, in realtà, un atteggiamento così sportivo: lanciano il sasso (colpa dell'arbitro) e ritirano la mano (però gli Argentini hanno meritato). Mettetevi d'accordo. In conclusione, Luka Modric ha provato a voltare pagina spronando i suoi a recupare soprattutto a livello psicologico e vincere la gara per il terzo posto che uscirà dalla perdente di Francia-Marocco.